Manfredi, appello dopo il trionfo Mondiale: "Non possiamo accontentare i tanti bambini in fila..."

"Aprite le palestre scolastiche ai bambini che vogliono giocare a pallavolo: non sono della burocrazia, ma della comunità". E' l'appello lanciato dal presidente della Federpallavolo, Giuseppe Manfredi , all'ANSA da Abu Dhabi dove sta rientrando in Italia con la nazionale laureatasi ieri campione del mondo . "La pallavolo italiana è un sistema virtuoso, con una sola nota dolente: gli impianti - spiega - È già boom di tesserati, ma dopo i Mondiali di donne e uomini non potremo accontentare i tanti bambini in fila. Non si possono lasciare vuote le palestre scolastiche: col ministro Abodi forse siamo vicino alla soluzione". "Il segreto del nostro movimento é la grande cura del settore giovanile, insieme con un rapporto solido con i club", prosegue Manfredi , che parla di "ragazzi eccezionali" a proposito degli azzurri ieri campioni del mondo.

Le parole di Manfredi

"I successi di vertice trainano il settore, i vivai alimentano il vertice - spiega il n.1 della Fipav - Vorrei ricordare che oltre al titolo delle azzurre di Velasco e degli azzurri di De Giorgi, nell'Under 21 i ragazzi sono secondi al Mondiale, le ragazze campionesse del mondo. Insomma, abbiamo messo il timbro dell'Italia sulla pallavolo mondiale e se ci giriamo non vediamo il deserto, ma un grande futuro". La nazionale allenata da De Giorgi é di rientro a Roma, dove l'atterraggio a Fiumicino é previsto poco dopo le 20. Poi l'8 ottobre l'incontro con Mattarella. "E' lui che ci ha chiamato - dice orgoglioso Manfredi - oramai al Quirinale siamo di casa. Purtroppo non potranno esserci tutti gli atleti, perche' molti sono già al lavoro. Ma sarà una festa bellissima, che poi estenderemo anche ai territori".