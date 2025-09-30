Tuttosport.com

"Schiacciato sulla storia. Adesso tutti sul carro...": parla Giannelli

Il capitano azzurro a Fiumicino dopo il rientro da campioni del mondo: "Le azzurre ci avevano ispirato"
Daniele Galosso
1 min
"Schiacciato sulla storia. Adesso tutti sul carro...": parla Giannelli© ANSA

Confusi e felici. Anzi, di più: stremati e raggianti. I campioni del mondo, dopo un mezzo giro del globo, sono tornati in Italia. Accolti dall’abbraccio, non soltanto metaforico, di un intero Paese. Da Manila a Roma, dove sono atterrati verso le 20. Sbucando, tra sorrisi e occhiaie, da un corridoio di Fiumicino, accolti dagli applausi e dalle urla di gioia dei presenti. Tutti con la medaglia al collo e uno con la coppa in mano.

Parla Giannelli

I

