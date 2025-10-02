Anzani lascia l'Italia del volley in cima al mondo: "È ora di fermarsi"

C’è un titolo che da solo basta a spiegare tutto: “Prendete e piangetene tutti”. Così la Federazione ha annunciato l’ addio sui propri canali ufficiali di Simone Anzani alla maglia azzurra , per una delle pagine più emozionanti e commoventi dello sport e della pallavolo italiana. Il centrale comasco, classe 1992, ha scelto di congedarsi dopo una vita di Nazionale proprio a Manila, dove l’Italia ha appena conquistato il Mondiale 2025 . Una medaglia d’oro al collo, ma soprattutto un discorso che ha commosso compagni e staff durante la cena celebrativa. "Questa che indosso al collo è una medaglia, ma la mia medaglia più grande siete voi, compagni di squadra". Parole semplici e potenti, che raccontano l’uomo oltre il campione.

La carriera di Anzani con la Nazionale

In carriera Anzani ha indossato l’azzurro 211 volte, ha vissuto gioie immense, che hanno celebrato la Nazionale italiana negli ultimi 12 anni, a cominciare dall'oro ai Giochi del Mediterraneo nel 2013 e l'argento alla World Cup due anni dopo. E ancora il bronzo in World League 2014 e poi, accanto ai successi di quegli anni, gli ultimi ori all'Europeo del 2021, al Mondiale del 2022, fino al trionfo nelle Filippine dell'altro giorno. Gli ultimi due anni segnati dai problemi di salute. Prima la paura di dover smettere, le terapie, e infine i due interventi di ablazione al cuore che gli fanno saltare Europeo e Olimpiadi. Ostacoli che avrebbero piegato chiunque, ma che Simone ha trasformato in forza. Lui torna, più forte di prima, si riprende l'azzurro, conquista l'argento alla VNL e schiaccia il punto finale nella finalissima contro la Bulgaria che vale il quinto titolo di Campioni del Mondo.

Anzani annuncia l'addio alla Nazionale

Nel suo addio, c’è la sincerità di un uomo che non dimentica chi gli è stato accanto: "Voglio ringraziare ognuno di voi. Sapete tutti che ho passato due anni difficili, non sapevo se avrei potuto ancora fare ciò che amo: giocare a pallavolo. Il mio obiettivo più grande era l’Olimpiade, e ora, dopo questo Mondiale, è il momento di fermarmi. Lo devo alla mia famiglia, alle mie bambine che tante volte sono state senza il loro papà". Anzani lascia con un palmarès che parla da solo, ma soprattutto con l’abbraccio di milioni di tifosi che hanno visto in lui un esempio di coraggio e dedizione. "Con la Nazionale ho vissuto tante gioie, ma anche dolori dopo qualche sconfitta. Ringrazio il coach, lo staff, il presidente e tutta la Federazione, che mi sono sempre stati vicini".