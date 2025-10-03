Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

 Righi: "Tanti giovani, lanciamo il campionato extralarge"

Il presidente di Lega maschile: "Ci sono i roster per 2 squadre, ma ci manca un mese di calendario.
Diego De Ponti
1 min
Righi
 Righi: "Tanti giovani, lanciamo il campionato extralarge"© FOTO LORIS CERQUIGLINI-ALESSIO M

TORINO - Una grande SuperLega per una grande pallavolo italiana. Il successo al Mondiale di Manila è stato costruito anche con l’impegno delle società italiane. I giovani sono tanti e premono per un posto nel massimo campionato. Da qui nasce l’idea di allargare il campionato più bello del mondo per renderlo ancora più coinvolgente e più appetibile sul palcoscenico internazionale. Questa è l’idea del presidente di Lega maschile,

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte