 Righi: "Tanti giovani, lanciamo il campionato extralarge"

TORINO - Una grande SuperLega per una grande pallavolo italiana. Il successo al Mondiale di Manila è stato costruito anche con l’impegno delle società italiane. I giovani sono tanti e premono per un posto nel massimo campionato. Da qui nasce l’idea di allargare il campionato più bello del mondo per renderlo ancora più coinvolgente e più appetibile sul palcoscenico internazionale. Questa è l’idea del presidente di Lega maschile,