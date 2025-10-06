Su Dazn parte la nuova stagione della Serie A1 Tigotà

TORINO - Le luci della Serie A1 Tigotà sono pronte a riaccendersi su Dazn: la rete vibra sotto ogni schiacciata, l'aria è carica di energia e ogni set promette emozioni da vivere fino all'ultimo punto. Ed è in questo clima che si apre il Monday Night del massimo campionato italiano, con due match pronti a catturare l'attenzione degli appassionati e a trasformare la serata in uno spettacolo indimenticabile.

Alle 20:30 Wash4Green Monviso Volley affronta la Savino Del Bene Scandicci. Le piemontesi, con la nuova titolazione e la voglia di scrivere un capitolo tutto loro, cercano di imporsi in un campionato che si annuncia combattuto e imprevedibile. Dall'altro lato, le vicecampionesse europee guidate da coach Gaspari e dalla vicecapitana e oro mondiale Ekaterina Antropova entrano in campo determinate a confermare il loro prestigio, tra colpi potenti e un'intensità che può cambiare il destino di ogni set.

Contemporaneamente, alla Opiquad Arena di Monza, la Numia Vero Volley Milano della neo-capitana Paola Egonu sfida il Bergamo. Una squadra che ha rivoluzionato il proprio roster estivo affronta una formazione capace di alzare l'asticella delle aspettative: un derby carico di tensione, passione e colpi vincenti, in cui ogni azione può diventare spettacolo, ogni muro può sorprendere, e ogni schiacciata raccontare la forza e l'ambizione delle protagoniste.

