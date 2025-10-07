"Juve-Inter fino alle 2 di notte prima dell'esordio": parla il campione del Mondo

I segreti del trionfo Mondiale

Romanò, a proposito dei cinque aces consecutivi, ha raccontato: "Sono momenti in cui sono abituato a non pensare troppo in realtà. Arrivare in battuta, che è un po' il mio fondamentale, in quei momenti, mi piace proprio. Quando il set si gioca punto a punto e vedo che posso arrivare in battuta sui dei punti decisivi, spero di arrivarci perché mi piace. Non è che penso molto, arrivo e tiro più forte che posso. Quando tiri così forte, almeno io, tiro a caso. Tiro più forte che posso e dove va va. Se riesci a tirare così forte in campo fai sempre male. Si allena tantissimo perché adesso la battuta è fondamentale nella pallavolo ed è l'unico che non è di squadra". Sulla chiave del successo nelle Filippine ha aggiunto: "Il momento in cui abbiamo capito che avremmo potuto vincere è stato dopo la semifinale con la Polonia. Per il resto il clic è arrivato dopo il Belgio. Nelle prime due partite non abbiamo giocato molto fluidi, il che ci ha messo sull'attenti e poi dagli ottavi e ai quarti siamo stati incredibili. Stavo per dire ingiocabili, ma da quando ci sono state le partite dentro/fuori abbiamo messo in campo una mentalità cattiva".

Il retroscena su Juve-Inter

Non usa il termine 'ingiocabili' per la sua fede nerazzurra. E proprio sull'Inter risponde così alla domanda: "Meglio Triplete o Mondiale?". "Ovviamente il Mondiale - spiega il campione del mondo . perché comunque è un traguardo personale". E sull'amore per l'Inter rivela: "Per quanto amo l'Inter scelgo sempre quello. La pazzia più recente è stata la sera prima dell'esordio a questo Mondiale. A mezzanotte c'era Juventus-Inter e ho dovuto scegliere cosa fare. Alla fine sono rimasto sveglio fino alle due per guardare la partita, inca**andomi alla fine e prendendo sonno anche molto dopo. Poi però l'esordio è andato bene, quindi si può dire. Sull'Inter sono positivo come giudizio. Bisogna dare fiducia a Chivu perché ci vuole tempo e bisogna darglielo senza prendere decisione affrettate".