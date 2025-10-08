Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Novara, nel dna gioco e carattere: l'investimento per la Champions League

La stagione dell’Igor Gorgonzola è iniziata con slancio nonostante qualche infortunio. Ora è tempo di conferme
Diego De Ponti
1 min
Novara, nel dna gioco e carattere: l'investimento per la Champions League© FIORENZO GALBIATI

TORINO - Novara, belle speranze. L’Igor Gorgonzola Novara ha esordito in campionato con una bella vittoria, 3-0 a Cervia, contro il San Giovanni in Marignano neopromossa in A1. Un buon test contro una squadra volitiva e ricca di spunti interessanti come le bande Nardo e Piovesan. La partita ha confermato l’importanza di Tatiana Tolok per la squadra azzurra con i suoi 16 punti, bene anche il rinforzo al centro Amber Igiede. che &eg

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte