Volley, doppia novità: cos'è la regola dei 15 secondi e il criterio per il cambio campo

La stagione 2025/26 della Serie A Credem Banca si apre all’insegna dell’innovazione. Nel tradizionale incontro tra allenatori Serie A e Settore Arbitrale Fipav, è stata ufficializzata una doppia novità per la SuperLega e gli eventi connessi dopo i test positivi in occasione nella scorsa Del Monte Coppa Italia SuperLega: la “Regola dei 15 secondi in battuta” e il nuovo criterio per il cambio campo. Appuntamento ormai fisso alla vigilia del campionato, pensato per aggiornare tecnici e dirigenti sui cambiamenti introdotti dalla Fivb e per mantenere il costante dialogo tra società e settore arbitrale. Incontro alla presenza del presidente di Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, l’amministratore delegato Fabio Fistetto , tecnici e dirigenti dei 47 club del Consorzio, insieme ai rappresentanti del Settore Ufficiali di Gara Daniele Rapisarda (Commissione Arbitri Ruolo A) e Luigi Roccatto (Responsabile Tecnico del Settore Nazionale Ufficiali di gara).

Le modifiche: dalla VNL ai Mondiali

Illustrate e discusse le modifiche regolamentari già sperimentate nelle ultime competizioni internazionali, dalla VNL ai Mondiali, con focus su fallo di posizione, fallo di velo e doppio tocco, accompagnate da video e immagini per chiarire le nuove interpretazioni. L’attenzione si è concentrata soprattutto sulle novità come il cambio campo, che non avverrà più a ogni set ma soltanto al termine del secondo parziale, ed eventualmente a metà tie-break. Una modifica che punta a ridurre le interruzioni e migliorare la qualità del prodotto televisivo. La seconda novità riguarderà il debutto ufficiale anche in campionato della “Regola dei 15 secondi in battuta”. Dopo ogni punto conquistato, il giocatore al servizio avrà 7 secondi per entrare in zona battuta e 8 per eseguire il gesto tecnico. Un timer visibile scandirà il tempo, e il mancato rispetto comporterà la perdita del punto. L’obiettivo è duplice: aumentare la spettacolarità e garantire un ritmo di gioco più continuo, in linea con le esigenze delle dirette TV.

Le parole di Fistetto

«Riunioni come questa - ha dichiarato l'ad di Lega Fistetto - rappresentano un momento prezioso di confronto con il Settore Arbitrale. Abbiamo un interesse comune: continuare a crescere e preservare il livello di eccellenza dei nostri campionati. L’introduzione della “Regola dei 15 secondi” è un ulteriore elemento di innovazione, aumentando sempre più il livello di spettacolo offerto dal nostro campionato».