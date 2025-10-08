L'Italvolley da Mattarella. Velasco: "Origini diverse ma hanno lottato". De Giorgi: "Così si vince"

L'Italia del volley riceve gli onori di Sergio Mattarella. Le Nazionali di Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi, sono state ricevute al Presidente della Repubblica dopo il doppio trionfo mondiale che ha arricchito il medagliere della pallavolo tricolore. Se gli Azzurri hanno difeso il titolo in finale a Pasay, Filippine, aggiungendo in bachceca il quinto mondiale (che vale il secondo posto nell'albo d'oro del torneo dietro l'Unione Sovietica con 6 titoli), Paola Egonu e compagne - già oro ai Giochi di Parigi - hanno conquistato il secondo mondiale femminile dopo il trionfo nel 2002, riscattando inoltre la resa nella finale del 2018. "Siamo orgogliosi, è un riconoscimento del Paese alla pallavolo. Entrambe le nazionali sono riuscite a vincere e prima di noi solo l'Unione Sovietica ci era riuscita", ha dichiarato Velasco. "Se ci si abitua alle vittorie? Se ci si abitua è la volta che si perde. Quando leggo di 'invincibili' mi viene l'orticaria. Gli avversari sognano di batterci, si allenano più di prima e si sa che ripetersi è sempre piu difficile. Noi dobbiamo allenarci come se avessimo perso. Le motivazioni non vanno allenate, i grandi campioni le hanno anche dopo aver vinto. Abbiamo gli Europei che qualificano per le Olimpiadi e si vuole vincere il prossimo Mondiale. Come si gestisce la pressione? Non leggo niente e non ho social. Suggerisco alle ragazze di fare lo stesso, ma non mi danno retta. Per questo scelgo di isolarmi. Il segreto? Bisogna giocare meglio degli altri, ma è chiaro che quando c'è armonia é più facile. In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore lo sport puo' dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversita. La nostra nazionale femminile è un modello da ammirare, abbiamo molta diversita', che riescono a vincere insieme, senza rinunciare o abdicare anche le proprie identità".
Velasco: "Origini diverse ma tutte hanno lottato per l'Italia"
"Essere ricevuti dal Presidente della Repubblica è come essere ricevuti dall'Italia intera - ha aggiunto il ct - . Lo sport è un modello democratico per far capire come le idee diverse possano funzionare bene. Sotto questo punto di vista, la squadra femminile è un modello da ammirare, perfetto. Abbiamo tante caratteristiche diverse e riusciamo a vincere non perché ognuna le annulla, ma perché funzionano assieme. Un segnale importante in un'epoca di grandi divisioni e in cui sembra che ognuno consideri valida solo la sua opinione. Nella nostra squadra, a partire da me, che vengo dall'Argentina, ci sono giocatrici e membri dello staff con origini diverse, chi dalla Germania, dalla Russia e chi dalla Costa d'Avorio. Questo è quello che rappresenta la nuova società in Italia e in Europa. Nessuno si deve giustificare, ma ciò che più conta è che alla fine tutte e tutti abbiamo lottato per la bandiera italiana. Mi hanno chiesto se è stato difficile mettere insieme tante individualità. Non è stato difficile, queste ragazze hanno molte diversità tra loro ma hanno tanta motivazione e rappresentano un movimento straordinario. Un pensiero anche a tutti i volontari che rendono possibile la crescita del nostro sport. Noi siamo la punta di un iceberg".
De Giorgi: "Divertitevi, lottate, vincete"
Così invece De Giorgi: "È un invito davvero speciale, siamo felici di essere qui perché lei è il nostro motivatore. Prima spinta motivazionale, per tornare qui da lei. È stato un Mondiale difficile, con spinte ed emozioni notevoli. Ma abbiamo sempre cercato l'equilibrio con questi ragazzi, che non sono perfetti ma speciali: non lasciano indietro nessuno e cercano di includere tutti. Una squadra coesa e coinvolta, perchè così si raggiungono grandi risultati. Per noi è una giornata storica, un momento speciale per la nostra pallavolo. Immensa nel sentimento morale di questa nazione. Divertitevi, lottate e vincete: sono queste le tre parole che ci siamo detti prima delle semifinali e le finali. Chiudo con un auspicio, spero di incontrarla di nuovo nel più breve tempo possibile". Gli ha fatto eco il vicecapitano dell'Italvolley maschile Simone Anzani: "Grazie per aver voluto celebrare le nostre vittorie, questo back to back ci rende orgogliosi di aver portato in alto i colori dell'Italia. Ripetersi non è mai facile, ma noi ci siamo riusciti dopo anni di sacrificio in questo lungo cammino". L'azzurro ha parlato anche a nome del capitano Simone Giannelli, assente al Quirinale in quanto impegnato con il proprio club di appartenenza. "In campo non c'erano solo 14 atleti, ma l'Italia intera con il sostegno dei nostri tifosi e delle nostre famiglie. Questa coppa appartiene all'Italia, al nostro paese dedichiamo questa vittoria certi che questo successo possa ispirare le nuove generazioni".
Mattarella: "Ammiro serenità di Velasco e De Giorgi"
Così il Presidente della Repubblica: "Siete state e siete stati formidabili. Tutto il Paese vi ha seguito, e vi e' riconoscente": e' un Mattarella commosso quello che ha ringraziato le nazionali di pallavolo, maschile e femminile, campioni del Mondo. "Le finali sono state emozionanti. Ringrazio le due guide, Velasco e De Giorgi, e ammiro la loro serenita' nel dare i consigli nei momenti piu' concitati, ai time out. Ho applaudito Velasco, quando alcuni giorni fa si e' scagliato contro la mia generazione, o anche quella successiva, che critica sempre i giovani: sono perfettamente d'accordo, sta venendo su una generazione eccezionale. Tra le vostre ricompense c'è anche aver spinto tanti giovani a fare sport: è un contributo importante al nostro Paese, a aggiunge valore ai vostri successi".
Manfredi: "Crescere ancora"
Intervenuto al Quirinale anche il presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi: "Essere ricevuti al Quirinale è un onore immenso, quando accade significa aver fatto qualcosa si rilevante per l'Italia e per gli italiani. Lo è ancora di più quando sono invitate due nazionali che hanno scritto una pagina indelebile nella storia dello sport italiano, compiendo una impresa straordinaria sia al maschile che al femminile. Ma dietro ci sono anche altri importanti risultati, che ci riempiono di orgoglio e frutto di un lavoro profondo e condiviso - ha aggiunto il numero 1 della Fipav - . Alle spalle dei due capitani (Anna Danesi e Simone Anzani, ndr) c'è il volto di un intero movimento, dei tecnici e dei dirigenti oltre che delle migliaia di ragazzi e ragazzi che ogni giorno entrano in palestra con un sogno negli occhi. È un movimento sano, forte, che cresce nelle realtà di provincia. Oggi più che mai abbiamo il dovere di farla crescere ancora. Il successo sportivo non si misura con le medaglie, ma con ciò che lasciamo alle generazioni che verranno. Vedere le nostre azzurre e azzurri cantare l'inno con la Coppa del mondo tra le mani è una immagine che resterà nella storia e nel cuore di tutti gli italiani"
Buonfiglio: "Italvolley modello da studiare"
Queste invece la prole di Luciano Buonfiglio, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano: "In appena 100 giorni è la terza volta che sono qui a portare squadre vincitrici e l'emozione è sempre la stessa. Se non è un record, e per dirla alla Vasco Rossi 'siamo ancora qua'. Mai era capitato di avere prima in Italia, insieme, sorelle e fratelli insieme come campioni del mondo. All'estero era successo solo una volta, 60 anni fa. La pallavolo è un esempio da studiare per la sua organizzazione capillare nel territorio, per la sua capacità di valorizzare e lanciare i giovani. Agli allenatori spetta il compito più difficile, ma il fatto di provenire dallo stesso ceppo li agevola. De Giorgi è stato allenato da Velasco e Velasco ha vinto sia con gli uomini che con le donne. La ringraziamo per essere sempre partecipe e spettatore delle imprese sportive. La consideriamo uno di noi, uno che sta in panchina e fa sempre il tifo per noi. Si tratta di un'impresa straordinaria dello sport italiano, oggi celebriamo i fratelli e le sorelle d'Italia. La pallavolo italiana è un modello da studiare".
