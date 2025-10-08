L'Italvolley da Mattarella. Velasco: "Origini diverse ma hanno lottato". De Giorgi: "Così si vince"

L'Italia del volley riceve gli onori di Sergio Mattarella . Le Nazionali di Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi , sono state ricevute al Presidente della Repubblica dopo il doppio trionfo mondiale che ha arricchito il medagliere della pallavolo tricolore. Se gli Azzurri hanno difeso il titolo in finale a Pasay, Filippine, aggiungendo in bachceca il quinto mondiale (che vale il secondo posto nell'albo d'oro del torneo dietro l'Unione Sovietica con 6 titoli), Paola Egonu e compagne - già oro ai Giochi di Parigi - hanno conquistato il secondo mondiale femminile dopo il trionfo nel 2002 , riscattando inoltre la resa nella finale del 2018. "Siamo orgogliosi, è un riconoscimento del Paese alla pallavolo. Entrambe le nazionali sono riuscite a vincere e prima di noi solo l'Unione Sovietica ci era riuscita", ha dichiarato Velasco. "Se ci si abitua alle vittorie? Se ci si abitua è la volta che si perde. Quando leggo di 'invincibili' mi viene l'orticaria. Gli avversari sognano di batterci, si allenano più di prima e si sa che ripetersi è sempre piu difficile. Noi dobbiamo allenarci come se avessimo perso. Le motivazioni non vanno allenate, i grandi campioni le hanno anche dopo aver vinto. Abbiamo gli Europei che qualificano per le Olimpiadi e si vuole vincere il prossimo Mondiale. Come si gestisce la pressione? Non leggo niente e non ho social. Suggerisco alle ragazze di fare lo stesso, ma non mi danno retta. Per questo scelgo di isolarmi. Il segreto? Bisogna giocare meglio degli altri, ma è chiaro che quando c'è armonia é più facile. In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore lo sport puo' dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversita. La nostra nazionale femminile è un modello da ammirare, abbiamo molta diversita', che riescono a vincere insieme, senza rinunciare o abdicare anche le proprie identità".

Velasco: "Origini diverse ma tutte hanno lottato per l'Italia"

"Essere ricevuti dal Presidente della Repubblica è come essere ricevuti dall'Italia intera - ha aggiunto il ct - . Lo sport è un modello democratico per far capire come le idee diverse possano funzionare bene. Sotto questo punto di vista, la squadra femminile è un modello da ammirare, perfetto. Abbiamo tante caratteristiche diverse e riusciamo a vincere non perché ognuna le annulla, ma perché funzionano assieme. Un segnale importante in un'epoca di grandi divisioni e in cui sembra che ognuno consideri valida solo la sua opinione. Nella nostra squadra, a partire da me, che vengo dall'Argentina, ci sono giocatrici e membri dello staff con origini diverse, chi dalla Germania, dalla Russia e chi dalla Costa d'Avorio. Questo è quello che rappresenta la nuova società in Italia e in Europa. Nessuno si deve giustificare, ma ciò che più conta è che alla fine tutte e tutti abbiamo lottato per la bandiera italiana. Mi hanno chiesto se è stato difficile mettere insieme tante individualità. Non è stato difficile, queste ragazze hanno molte diversità tra loro ma hanno tanta motivazione e rappresentano un movimento straordinario. Un pensiero anche a tutti i volontari che rendono possibile la crescita del nostro sport. Noi siamo la punta di un iceberg".

De Giorgi: "Divertitevi, lottate, vincete"

Così invece De Giorgi: "È un invito davvero speciale, siamo felici di essere qui perché lei è il nostro motivatore. Prima spinta motivazionale, per tornare qui da lei. È stato un Mondiale difficile, con spinte ed emozioni notevoli. Ma abbiamo sempre cercato l'equilibrio con questi ragazzi, che non sono perfetti ma speciali: non lasciano indietro nessuno e cercano di includere tutti. Una squadra coesa e coinvolta, perchè così si raggiungono grandi risultati. Per noi è una giornata storica, un momento speciale per la nostra pallavolo. Immensa nel sentimento morale di questa nazione. Divertitevi, lottate e vincete: sono queste le tre parole che ci siamo detti prima delle semifinali e le finali. Chiudo con un auspicio, spero di incontrarla di nuovo nel più breve tempo possibile". Gli ha fatto eco il vicecapitano dell'Italvolley maschile Simone Anzani: "Grazie per aver voluto celebrare le nostre vittorie, questo back to back ci rende orgogliosi di aver portato in alto i colori dell'Italia. Ripetersi non è mai facile, ma noi ci siamo riusciti dopo anni di sacrificio in questo lungo cammino". L'azzurro ha parlato anche a nome del capitano Simone Giannelli, assente al Quirinale in quanto impegnato con il proprio club di appartenenza. "In campo non c'erano solo 14 atleti, ma l'Italia intera con il sostegno dei nostri tifosi e delle nostre famiglie. Questa coppa appartiene all'Italia, al nostro paese dedichiamo questa vittoria certi che questo successo possa ispirare le nuove generazioni".