Volley, rivoluzione Italia: palestre delle scuole aperte tutto l'anno! La legge Berruto cambia il paese, "È un altro Mondiale"

"Certo che servirebbero scuole più nuove, tutte con le palestre, il laboratorio e il teatro, ma lo sport ci insegna che prima di tutto bisogna fare con quello che c’è", dice Mauro Berruto . E “quello che c’è”, da ieri pomeriggio, è la possibilità per le società sportive di utilizzare le palestre delle scuole, cioè di sfruttare fino in fondo dei luoghi pubblici, preziosi per il loro valore. Una proposta di legge, approvata all’unanimità (raro, anzi rarissimo che accada di questi tempi) dalla Camera, che avrà un impatto enormemente positivo sullo sport italiano e sulla vita di tutti i giorni di famiglie e atleti, piccoli o grandi che siano. Buongiorno Berruto, da primo firmatario della proposta, ci spiega cosa cambia concretamente? "Fino ad oggi, non c’era una legge che regolasse la concessione e l’utilizzo delle palestre scolastiche alle società sportive. Dipendeva da regolamenti regionali o provinciali e, comunque, dal dirigente scolastico che poteva impedirne l’utilizzo, in nome di un’autonomia della scuola forse andata un po’ troppo in là. Adesso le palestre scolastiche sono realmente luoghi pubblici e devono essere messe a disposizione delle società". In che modo? "Nel primo giorno dell’anno scolastico, l’istituto pubblica il calendario nel quale occupa, con ovvia priorità, gli spazi nei quali utilizzerà la palestra. Tutte le ore non sfruttate diventano disponibili per il comune che le distribuisce alle società. Il che, per esempio, significa avere degli spazi utilizzabili anche d’estate, quando l’attività didattica è sospesa e quindi c’è ancora più tempo per allenarsi. Pensate ai bambini costretti a rimanere in città perché entrambi i genitori lavorano. Quelle palestre, messe a disposizione delle società sportive, possono diventare una risorsa sociale importante, non solo luoghi di sport".

Famiglie e club, la vittoria del diritto allo sport

Si riescono a quantificare i benefici? "In questo momento è difficile calcolare con precisione quante società saranno coinvolte, ma stiamo parlando di numeri importanti e, soprattutto, di un miglioramento sostanziale della vita di giovani atleti costretti a fare dieci o venti chilometri in auto per arrivare alla palestra. Fattore, quest’ultimo, che è spesso causa di abbandono della società stessa se non, addirittura, dell’attività tout court. Anche per la famiglie è un grosso vantaggio: il figlio che fa sport nella sua scuola può essere una svolta per molti, perché può andarci a piedi. Questa legge mette totalmente in pratica lo spirito dell’articolo 33 della Costituzione nel quale è stato introdotto lo scorso anno il diritto allo sport, allargando le possibilità per tutti". Le scuole e i dirigenti come la prenderanno? "Intanto non spenderanno un euro, perché il progetto non pesa sui bilanci pubblici. Le società pagheranno per l’affitto e per eventuali altre spese. Inoltre, c’è un passaggio della legge che consente alle società di eseguire lavori di miglioramento o ammodernamento delle palestre, ovviamente a loro spese e previamente approvati dal comune. In quel caso avranno diritto a un quinquennio di utilizzo gratuito, ma in compenso le scuole si ritroveranno, gratis, una struttura più moderna o migliorata". I dirigenti scolastici possono temere che le società sporchino o rovinino la struttura. "Timore infondato. Per le società quelle palestre diventano la loro casa, un luogo da curare, tenere con riguardo o, appunto, migliorare".

Scuole senza palestra quasi al 50%..."Lì nascono sogni e campioni"

Resta il problema delle scuole senza palestra che sono quasi il 50% in Italia. "Ed è un problema grave. È da 2500 anni che è appurato che bisogna allenare la testa e il corpo in modo simmetrico. Un primo passo potrebbe essere quello di sfruttare le aree all’aperto di pertinenza della scuola, ottenendo, in deroga al piano regolatore, la possibilità di coprirle con un pallone tensostatico, in modo da creare una struttura per praticare sport che sarebbe utilissima per i bambini, come per gli anziani. Sì, sarebbe bello avere delle scuole con palestre moderne, laboratori scientifici e teatri e dobbiamo assolutamente averle, ma nel frattempo bisogna fare con quello che si ha. E tenere le palestre aperte il più possibile". Ieri, mentre lei, ex ct della pallavolo azzurra, vedeva approvare la “sua” legge, i due attuali ct del volley italiano erano da Mattarella a celebrare i loro Mondiali. Una felice coincidenza per la disciplina che rende sempre più orgogliosi. "Ci ho pensato e sembrava quasi fatto apposta. È stato giusto sottolineare l’importanza della legge anche al Quirinale, ringraziando Abodi e il Parlamento. Forse, proprio in quella particolare circostanza... (ride, ndr) sarebbe stato bello citare anche il primo firmatario, più che altro perché era un ex ct della nazionale di pallavolo, ma pazienza, me ne farò una ragione. È stata una giornata importante per lo sport e la pallavolo italiana in particolare, questa è davvero l’unica cosa che conta". Il volley gioverà di questa legge? "Se dominiamo il mondo da trent’anni è perché quarant’anni fa degli insegnanti di ginnastica facevano lezione al mattino introducendo i ragazzi alla pallavolo e, nel pomeriggio, vestivano i panni degli allenatori e, magari, allenavano gli stessi ragazzi, nelle stesse palestre. Tutto è nato lì, nelle palestre delle scuole, luoghi dove nascono sogni e campioni. Meglio tenerle aperte il più possibile".