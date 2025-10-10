Michieletto, la festa dopo il Mondiale: “Adesso ci offra una vacanza di famiglia”

C’è una calma apparente in Francesca Michieletto , la stessa che si ritrova nei suoi colpi in campo e nei racconti di famiglia. La Valsabbina Millenium Brescia l’ha accolta come una delle protagoniste più attese del campionato di Serie A2, e lei ha risposto presente con il match al PalaGeorge che ha aperto la stagione 20025/26: 14 punti nella vittoria su Fasano per 3-1 e la sensazione di una squadra costruita per sognare. Francesca sa cosa serve per vincere. Due promozioni già conquistate in A1, con Trento e Macerata, gli ultimi anni nella massima serie con Trento e Vallefoglia, la collocano tra le top player della categoria. “ Non bisogna nascondersi – dice – a Brescia c’è la volontà di fare bene e la consapevolezza che il cammino è lungo. Ma quando entri in campo, non scendi mai per perdere ”. Dietro quella consapevolezza c’è un mondo che va oltre la pallavolo: “ Studio Data Science alla magistrale, dopo la laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione e Organizzazione d’Impresa. Non ho voluto rinunciare a nulla perché la pallavolo mi completa, ma la testa vuole il suo spazio ”.

Michieletto: "Ecco cosa ci tiene uniti"

A casa Michieletto la pallavolo è un linguaggio prezioso, che scorre come un legame naturale. “Siamo in quattro: io, mia sorella Annalisa, e i miei fratelli Alessandro e Andrea. Abbiamo imparato a vivere lo sport con equilibrio, ne parliamo poco e ridiamo molto. Forse è anche questo che ci tiene uniti”. Con Annalisa ha condiviso, nel 2023, un anno magico a Trento, culminato nella promozione in A1. “Giocare e vincere insieme è stato bellissimo, uno di quei ricordi che ti porti dentro per sempre. E anche lei, in quell’anno, si è laureata. È stata una stagione perfetta”. E poi c’è lui, Alessandro, campione del mondo per due volte, fresco trionfatore nelle Filippine, simbolo di un’Italia che emoziona. “Siamo una famiglia unita – racconta Francesca – presenti e sappiamo di contare l'uno sull'altro. Vederlo dal vivo alle Olimpiadi è stato incredibile, uno di quei momenti in cui capisci quanto la passione possa legare davvero. Ci sentiamo spesso durante il giorno come è normale tra fratello e sorella”.

Michieletto: "La mamma ci ha fatto a coppie"

Papà Riccardo, iconico campione del volley degli Anni 80 e 90 (oggi team manager all’Itas Trento) mentre Andrea, invece, con l’Atalanta U16 nel calcio ha vinto lo scudetto e gioca tra la Primavera e l’U23. Una famiglia di equilibri perfetti e piccole simmetrie curiose. “Scherziamo sempre sul fatto che mamma ci abbia fatti a coppie: io e Alessandro siamo mancini, più alti e magri; Annalisa e Andrea invece destri, con gli occhiali e un po’ più bassi. Persino i piedi raccontano una storia. Io e mia sorella portiamo il 39, da vere principesse, mentre i maschi hanno numeri da giganti, tra il 48 e il 50!”. In chiusura: “Abbiamo festeggiato la vittoria del Mondiale di Alessandro con un pranzo tutti insieme, in ritardo come sempre. Ma se volesse offrirci una vacanza di famiglia, non diremmo certo di no... dopo tutta la sofferenza da casa, ce la siamo meritata anche noi”.