Genitori, professori e politici: ascoltate il monito di Anna Danesi

TORINO - Nella palestra della scuola di mio figlio non ci sono i canestri. Ho pensato questo ascoltando Anna Danesi che parlava al Quirinale , davanti al Presidente della Repubblica . Discorso potente come una schiacciata , il suo. Ero lì e sentivo l'incontenibile istinto di alzarmi in piedi sul tavolo della cucina e gridare: «O capitano, mio capitano». L'emozione tenuta a bada con un sorriso delicato, la campionessa del mondo Anna ha lanciato un lucidissimo monito dalla Casa degli italiani alle case di tutti gli italiani: «Fate sport, fatelo a scuola. Non ascoltate chi dice che lo sport è nemico dello studio. Perché lo sport allena la concentrazione, rafforza il corpo e la mente e vi darà quella determinazione che vi aiuterà anche tra i banchi». E parlava ai professori, ai presidi, ai ministri e deputati, ai genitori . Mica che venisse loro in mente di punire un ragazzo per un brutto voto, negandogli un allenamento. Se proprio dobbiamo privarlo di qualcosa, priviamolo di un'ora di tiktok o di playstation .

L'articolo 33 tra poesia e prosa

Ma nella palestra della scuola di mio figlio non ci sono i canestri. E le parole della plurilaureata Danesi rimbalzano con un rumore che dovrebbe essere fastidioso per le orecchie delle istituzioni e della politica, che abbandonano la scuola, trascurando il campo dove si coltiva il futuro. Il 20 settembre 2023, l'articolo 33 della Costituzione ha accolto lo sport, introducendo il nuovo comma «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme». Bellissime parole. I fatti, anzi i numeri sono, invece, imbarazzanti: il 50% delle scuole italiane non ha una palestra (e quel 50% è concentrato al Sud, dove è raro trovarne una in un edificio scolastico). A Torino si fatica a trovare una piscina comunale aperta e funzionante; le società sportive sono assetate di palestre in cui svolgere gli allenamenti, merce rara, rarissima: infatti i sogni di diventare Belinelli o Sylla devono farsi chilometri in auto, guidate da genitori volenterosi (e incasinati). Ma i sogni dei bambini devono volare o, meglio, andare a piedi, nel loro quartiere.

Berruto, Danesi e il PNRR della Tempesta



Il deputato Mauro Berruto (uno che viene dal volley come Danesi, un caso? Forse no) ha appena promosso e fatto approvare una legge per consentire l'utilizzo delle palestre scolastiche (quelle che ci sono) alle società sportive. È qualcosa. Ma non ci consola dall'aver scoperto che il PNRR è fatto della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Da tre anni visito le palestre di Torino e cintura, accompagnando mio figlio alla partite di basket, e lo stato di fatiscenza è deprimente: latrine incrostate e maleodoranti, strati trentennali di sporco sui termoconvettori, stracci sul campo di gioco per raccogliere le perdite dei soffitti, e panchine riadattate a spalti. Nelle aule delle scuole non mancano le LIM, ma ogni anno si allunga la lista delle palestre scolastiche che vengono chiuse perché rese inagibili. E allora, in un'Italia in cui la politica e le istituzioni hanno perso la capacità di intercettare i bisogni e i valori del popolo, lasciamo che siano Anna Danesi e le sue compagne a mostrarci il la strada, raccontandoci che un'Italia fatta di sport e cultura, sacrificio e cura è possibile. Anzi, quando lo si vuole, è realtà.