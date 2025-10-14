World Cup di sitting: bene la femminile, ko gli uomini

FORT WAYNE (STATI UNITI)- Buona la prima per la nazionale femminile di Pasquale D'Aniello alla World Cup di Sitting Volley che si sta giocando presso il Plassman Athletic Center di Turnstone a Fort Wayne (Indiana, Stati Uniti D’America), per la nazionale femminile di Pasquale D’Aniello.
Bosio e compagne, infatti, all’esordio nel torneo internazionale hanno battuto le padrone di casa, campionesse olimpiche in carica, al tie-break e in rimonta con il punteggio di 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 25-17, 16-14). Le azzurre torneranno in campo questa sera, alle ore 21.30, per sfidare il Canada.
Il tabellino-
ITALIA-USA 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 25-17, 16-14)
ITALIA: Bellandi 4, Bosio 20, Ceccon 11, Battaglia 5, Cirelli 20, Ceccatelli 9, Biasi (L). Barigelli N.e.: Desini, Sarzi Amadè, Moggio. All. D’Aniello.
USA: Cruz 7, Elam 17, Nieves 10, Shifflett-Patterson 6, Schieck 14, Edwards 15, Zummo (L). West, Flood. N.e.: Ball, Miller Ortiz, Lancaster-Hall, Baker. All. Hamiter.
Durata set: 19’, 20’, 24’, 21’, 19’.
Italia: a 8, 14 bs, 13 mv, 34 et
USA: a 9, 10 bs, 12 mv, 33 et
IL CALENDARIO DELLE AZZURRE-
13/10 ore 21.30: Italia-Canada
14/10 ore 21.30: Italia-Brasile
15/10 ore 21.30: Italia-Olanda
16/10 ore 21.30: Italia-Germania
*Orari di gioco italiani.
Decisamente meno brillante il cammino della formazione maschile. Il Plassman Athletic Center di Turnstone ha fatto dunque da teatro alle prime uscite di Federico Ripani e compagni; nel primo match gli azzurri sono stati sconfitti 0-3 (15-25, 23-25, 10-25) dal Kazakistan, mentre nella seconda uscita l’Italia è stata superata al tie-break 2-3 (25-22, 14-25, 21-25, 25-23, 15-17) dalla Francia, formazione che gli azzurri hanno superato proprio al quinto set nell’ultimo match dei Campionati Europei di Gyor (Ungheria). Archiviate queste prime due sfide la formazione azzurra tornerà in campo questa notte alle ore 2 (orario italiano) contro gli Stati Uniti, per poi affrontare alle 19.30 la Thailandia.
I tabellini-
12 OTTOBRE
ITALIA-KAZAKISTAN 0-3 (15-25, 23-25, 10-25)
ITALIA: Cordioli 8, Nadai 6, Ripani 4, Ignoto 2, Di Ielsi 1, Invernizzi 4, Mangiacapra (L). Crocetti, Dalpane, Orsolini. N.e. Cornacchione, Dalmasso. All. Marchesi.
KAZAKISTAN: Bitermirov 2, Namuratov 14, Sartayev 3, Kaskabayev 10, Abdibek 2, Suieuov 2, Medeuov (L). Mukanbetkaliyev 4, Izmaganbetov 1, Turniyazov. N.e. Ospanov, Shikibayev, Manabayev. All. Takhauov.
Durata: 17', 23', 16'.
Italia: a 2, bs 11, mv 3, et 37.
Kazakistan: a 18, bs 5, mv 4, et 28.
13 OTTOBRE
ITALIA-FRANCIA 2-3 (25-22, 14-25, 21-25, 25-23, 15-17)
ITALIA: Ignoto 13, Dalmasso 2, Ripani 13, Cordioli 7, Nadai 16, Orsolini 2, Mangiacapra (L). Cornacchione, Di Ielsi 1, Invernizzi 5, Crocetti 2, Dalpane 1. All. Marchesi.
FRANCIA: Guiheneuf 8, Rambeau 7, Wolniewicz 13, Lacroix Desmazes 3, Le Francois 19, Laronce 9, Courmont (L). Pillerault 4. N.e. Fordos, Jagu. All. Duvivier.
Durata: 26', 20', 27, 28’, 20’.
Italia: a 6, bs 12, mv 11, et 47.
Francia: a 7, bs 9, mv 8, et 38.
CALENDARIO E RISULTATI
12 OTTOBRE
Italia-Kazakistan 0-3 (15-25, 23-25, 10-25)
13 OTTOBRE
Italia-Francia 2-3 (25-22, 14-25, 21-25, 25-23, 15-17)
14 OTTOBRE
Ore 2:00, Italia-Stati Uniti
Ore 19:30, Italia-Thailandia
15 OTTOBRE
Ore 21:30, Italia-Polonia
17 OTTOBRE
Ore 00:00, Italia-Canada
*orari di gioco italiani