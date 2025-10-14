"Cuneo, intanto facciamo salire Giraudo": tutto pronto per l'esordio in casa

Cuneo si sta preparando al grande giorno: lunedì prossimo alle 20,30 ci sarà il ritorno in campo per la prima giornata della SuperLega maschile alla "Kioene Arena" di Padova contro il Sonepar . Quanto sia grande l’attesa lo si è capito sabato scorso nella giornata di presentazione al palazzetto di San Rocco Castagnaretta, con la prima squadra targata MA Acqua San Bernardo accolta da circa duemila persone (e avrebbero potuto essere molte di più se la Prefettura non avesse imposto restrizioni vista la contemporaneità dell’Oktober Fest nell’area esterna), che poi hanno fatto le prove di tifo, guidato dagli immancabili Blu Brothers, nell’amichevole vinta 3-1 con i francesi del Cannes . «C’è davvero tanta fame di volley in città - afferma il ds Paolo Brugiafreddo -. Credo che la piazza di Cuneo sia davvero una delle più calde e meritevoli della SuperLega. E spero che come team societario possiamo fare di tutto per meritarci questo affetto incondizionato che ci stanno dando i nostri tifosi, lottando fino in fondo per il traguardo che inseguiamo».

Il mercato e la voglia di volley

Nelle scorse settimane c’è stato il primo approccio contro alcune prossime avversarie del campionato. «Contro Modena abbiamo perso 1-3 ma abbiamo giocato bene, più netta la differenza nello 0-3 con Piacenza, ma coach Matteo Battocchio ha fatto ruotare di più tutti gli uomini a disposizione» afferma Brugiafreddo, che poi spiega come è stata affrontata l’imprevista e improvvisa partenza dello schiacciatore ungherese Roland Gergye per l’Al-Rayyan in Arabia. «La decisione della società al momento è stata quella di portare in prima squadra il giovane Federico Giraudo, un 2007, dal gruppo delle giovanili, visto che già lo scorso anno aveva fatto bene quando era stato chiamato a darci una mano. Se poi nel corso della stagione ci saranno degli sviluppi positivi sul territorio con l’ingresso di nuovi partner a darci una mano finanziaria, allora se ne potrà riparlare. Nella seconda amichevole a porte chiusa giocata con i francesi domenica pomeriggio hanno fatto bene sia lui che l’altro giovane del gruppo, il centrale Giulio Colasanti, e di questo siamo molto soddisfatti». Quindi lo sguardo si sposta sulla partita di Padova. «Difficile fare previsioni. Loro si sono preparati bene contro squadre di SuperLega, sono giovani ma più esperti di noi in categoria. Noi dobbiamo farci trovare pronti a sfruttare anche le più piccole occasioni che ci troveremo di fronte per racimolare punti ovunque, che potrebbero poi essere preziosi a fine campionato».

I prossimi impegni

Ed è anche già tutto pronto per il debutto casalingo, domenica 26 alle 18 contro il Cisterna, partita importante in chiave salvezza, contro una delle possibili formazioni con cui contendersi la permanenza in A1. Lo sponsor del “Match Day” contro Cisterna sarà Opera Srl di Savigliano, la prevendita dei biglietti è attiva su Liveticket, le tessere degli abbonamenti già sottoscritti sono ritirabili in settimana presso Energia Pulita in corso Nizza a Cuneo e domenica 26 in cassa accrediti dalle 16.30. È possibile anche acquistare in prevendita sullo store del sito cuneovolley.it le divise ufficiali, che arriveranno proprio in occasione della prima giornata in casa. Tre giorni dopo , mercoledì 29 alle 20.30, trasferta a Monza con tro il Mint Vero Volley e sabato 1° novembre alle 18 al palazzetto di San Rocco Castagnaretta anticipo della 4ª giornata con riprese televisive della Rai per il match contro il Gas Sales Blueenergy Piacenza. Insomma, a Cuneo la grande pallavolo è di nuovo a casa.