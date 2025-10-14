"Chieri, rivoluzione e tanta energia fresca. Vittoria su Milano grande soddisfazione"

Un avvio da applausi in A1 femminile per la Reale Mutua Fenera Chieri , che dopo due giornate di campionato ha già messo insieme 5 punti e dà la sensazione di poter competere per traguardi importanti. La vittoria al tie-break di domenica sera contro la corazzata Numia Milano ha dato ulteriore fiducia a un gruppo rinnovato, giovane e ambizioso, capace di trovare subito equilibrio e identità. E domani al PalaIgor (ore 19.15) sarà già tempo di derby contro l'Igor Gorgonzola Novara, capolista a punteggio pieno con la Savino del Bene Scandicci.

La soddisfazione della capitana Ilaria Spirito

Tra le giocatrici della squadra di coach Nicola Negro che stanno facendo la differenza in questo inizio di stagione c’è Ilaria Spirito, la capitana, libero di esperienza e carisma, oro olimpico di Parigi 2024 con la Nazionale italiana, punto fermo della formazione piemontese, da 4 stagioni con la maglia di Chieri. "Sicuramente soddisfatti per come sia maturata la vittoria contro una squadra attrezzata come Milano — premette Spirito — ma è troppo presto per dare giudizi e dare chiavi di lettura che non siano quelle diverse dal lavorare a testa bassa in palestra per migliorare. Per noi sì, è stata in ogni caso una conferma, il lavoro che stiamo facendo va nella direzione giusta. Le squadre sono ancora in fase di rodaggio, e anche noi ci stiamo conoscendo. Con coach Nicola Negro è iniziato un percorso nuovo. Ha un modo di lavorare molto definito, un gioco veloce, aggressivo, e tanta energia. In palestra va sempre a mille, sia quando ti elogia sia quando ti corregge. Stiamo imparando il suo metodo e lui sta imparando a conoscere noi". Dalle parole traspare la serenità di chi ha raggiunto una piena maturità, dentro e fuori dal campo. Spirito è la memoria storica di una società che ha saputo crescere anno dopo anno, conquistando rispetto e certezze, ma che non vuole smettere di sognare. "In questo inizio di campionato ci sono stati risultati inaspettati un po’ ovunque. Il nostro gruppo è diverso rispetto allo scorso anno: dieci giocatrici su quattordici sono nuove, più un nuovo allenatore. Siamo una squadra più giovane, forse con meno esperienza internazionale, ma con una voglia enorme di crescere insieme. Si respira un’aria fresca, un entusiasmo contagioso".

Ora il derby contro Novara

E domani, appunto, altro big-match, il derby piemontese Novara-Chieri tra squadre in salute per una sfida che si annuncia spettacolare. Sarà l’incrocio n.25 in A1 dal 2018: "È una partita che si sentirà tanto, inutile negarlo - sorride Spirito -. Dobbiamo guardare nel nostro campo, concentrarci sul nostro gioco e provare a imporlo. A Novara sarà difficile, loro in casa hanno un grande vantaggio, ma ce la giocheremo con coraggio". Carattere da leader, tecnica raffinata, Spirito è tra le migliori del campionato, nel suo ruolo, in ricezione (44,44% di perfette dopo due gare): "Mi interessa poco il dato personale. Mi importa che la squadra renda al meglio. Il mio obiettivo è essere un punto di riferimento per tutti". E conclude: "La società ha costruito questo roster con grande attenzione e conoscenza. Tutti i ruoli sono coperti, anche la panchina è profonda. Ci sono alternative, qualità e tanta voglia di lavorare. Sappiamo che il nostro potenziale è alto, dobbiamo solo continuare a costruire giorno per giorno".