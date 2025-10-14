Tuttosport.com

Reggio Calabria ospiterà l'ultimo appuntamento dell'S3

Il Pala Calafiore sarà l'ultima location dove gli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio per concludere il tour 2025 che ha già toccato Mantova, Campobasso, Parma e Caserta
2 min
S3Reggio Calabria
Reggio Calabria ospiterà l'ultimo appuntamento dell'S3

REGGIO CALABRIA- Il Pala Calafiore di Reggio Calabria sarà l'ultima location della kermesse delle schiacciate. Il tour Volley S3 si concluderà dunque in Calabria dopo aver toccato Mantova, Campobasso, Parma e Caserta. La scelta di portare l'evento all'interno del capiente impianto è stata dettata dal desiderio di preservare i partecipanti da eventuali precipitazioni ed avverse condizioni atmosferiche.

L’evento coinvolgerà centinaia di studenti e giovani atleti in una giornata interamente dedicata allo sport, alla socialità e ai valori educativi che sono alla base del progetto Volley S3.

La mattina sarà dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo i giovani delle società sportive del territorio. Non mancherà il Sitting Volley S3, l’attività che consente a tutti, senza distinzioni, di condividere la stessa esperienza di gioco, confermando la vocazione inclusiva e formativa del progetto.

L’entusiasmo contagioso del Volley S3 arriverà a Reggio Calabria con Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3, e con Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e testimonial dell’iniziativa, che animeranno la giornata con giochi, percorsi e attività motorie pensate per favorire inclusione e partecipazione con il supporto degli smart coach di Fipav Reggio Calabria.
Il circuito 2025 del Tour della Schiacciata si avvale del supporto di partner di rilievo: ESA con il Progetto IRIDE, MASAF - ISMEA, EBRI, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan G. Komen Italia, Decathlon e Rai Kids.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

