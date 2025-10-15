Monviso, tappa a Perugia. Il primo esame di maturità 

Seconda trasferta consecutiva per la Wash4Green Monviso attesa questa sera (ore 20.30) dalla sfida impegnativa del palaBarton Energy contro l'arcigna Bartoccini Mc Restauri Perugia, che ha racimolato solo un punto nelle prime due uscite stagionali. La formazione piemontese arriva in Umbria galvanizzata dal sontuoso successo per 3-0 in casa della Cfb Balducci Macerata e, seppur in emergenza, nelle Marche ha sfoderato una prestazione da capogiro. Soprattutto la regia di Bridi è apparsa brillante e ha messo tutte le principali bocche da fuoco nella condizione di esprimersi praticamente al massimo del rendimento. Come Malual , l'opposto autrice di una prestazione da sogno, a segno 18 volte e con una resa in attacco del 58%. Non solo: perché la coppia centrale Dodson e Sylves insieme ha messo a terra 22 punti, in seconda linea giganteggia il libero Moro (63% ricezione perfetta), mentre le laterali D'Odorico e Davyskiba sono state praticamente perfette in tutti i fondamentali. La squadra di coach Marchiaro , che rappresenta in A1 femminile il territorio dominato dal Re di Pietra, ha potuto cosi muovere la classifica e i primi tre punti stagionali adesso devono alimentare il desiderio di puntare al massimo del risultato anche a Perugia.

Classifica bugiarda

La classifica delle umbre è a dir poco bugiarda perché le ragazze di coach Giovi sono reduci dalla bellissima prova in casa della Savino del Bene Scandicci, dove hanno mostrato anche personalità nei momenti delicati di una sfida che avrebbero potuto portare al tie-break. Vinto il terzo set 23-25, le perugine hanno battagliato anche nel quarto, sconfitte solo 28-26. Williams, Gardini e l'ex Perinelli compongono un trio d'attacco pazzesco con la statunitense ex stella delle giapponesi del Pfu BlueCats Kahoku in SV.League adesso tra le prime 6 top spikers della Serie A1 con 41 punti in 2 partite. Sfida tra l'altro affascinante con la stessa Malual, il posto 2 di Monviso Volley a segno già 38 volte e 8ª nella speciale classifica di rendimento. Perugia ha un'ottima alzatrice come Ricci, e una buona linea difensiva dove il libero Recchia è già una garanzia, mentre la coppia di centrali, Mazzaro e la belga Lemmens, inizia a rodare i meccanismi. Squadra dal gioco veloce, sfrutta tanto e bene la fase del break point mostrando di avere giocatrici di grado di cambiare marcia alla partita e soprattutto una capacità di lettura al gioco che ne valorizza il potenziale.

Test di maturità importante

Ecco perché Perugia-Monviso può essere considerata soprattutto per la Wash4Green un test di maturità importante proprio per dare continuità alla vittoria di domenica pomeriggio a Macerata. L'attenzione maggiore della sfida si sposterà sui fondamentali che caratterizzano la spina dorsale del gioco delle due compagini a partire inevitabilmente dalla correlazione muro-difesa anche perché le umbre in due partite hanno messo a segno 17 muri (gli stessi di Conegliano e Uyba) contro i 15 delle piemontesi. Discorso diverso per le battute vincenti che collocano la Wash4Green al secondo posto della speciale classifica con 12 aces, cinque in più delle avversarie. Proprio la centrale di Monviso Volley, l'americana Anna Dodson, ha già firmato 4 punti direttamente dalla linea dei 9 metri. Infine la ricezione perché la squadra di Marchiaro può contare su una Moro che in questo avvio di campionato sta girando su livelli da Nazionale con il 53,12% di ricezione perfetta dietro solo a Leonardi di Novara (62,5). Bene anche Recchia del Perugia al 6° posto della classifica di rendimento con il 44,23% posizionata tra due mostri sacri del ruolo: Spirito di Chieri (5ª con il 44,44%) e Castillo di Scandicci (7ª con il 44,12%). Una partita che promette spettacolo e che può già dare indicazioni interessanti in un campionato di A1 di altissimo livello.