Nuovo boom del volley e l’Italia ora sbarca in Arabia: grande attesa per la Supercoppa maschile

Tra tre settimane il viaggio della pallavolo italiana porterà la sua eccellenza nel cuore del Medio Oriente. La Del Monte Supercoppa SuperLega vivrà la sua 30ª edizione a Dammam, in Arabia Saudita , venerdì 7 e sabato 8 novembre : un appuntamento che segna una svolta storica. Per la prima volta un evento ufficiale di una disciplina di squadra italiana, calcio escluso, verrà ospitato al di là dei confini europei. A contendersi il trofeo Sir Susa Scai Perugia, Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova e Rana Verona , le quattro squadre simbolo di un campionato che da lunedì 19 ottobre riaccenderà i riflettori per l’inizio della nuova stagione di SuperLega Credem Banca . Dammam non è solo una città, è il cuore pulsante del comparto petrolifero e di un progetto di globalizzazione che unisce sport, cultura e visione economica. La Lega Pallavolo Serie A , insieme a Saudi Crown e alla Federazione Saudita , ha scelto di trasformare la Del Monte Supercoppa SuperLega in un messaggio al mondo. Un ponte sportivo, ma anche culturale, che racconta la capacità del volley di andare oltre il campo e di costruire relazioni.

Supercoppa in Arabia Saudita: il volley italiano vince ancora

L’Arabia Saudita, già protagonista di grandi eventi sportivi, apre anche alla pallavolo, in un’ottica di sviluppo che guarda al futuro e alla diversificazione di investimenti del Paese. Sul piano simbolico, questa trasferta vale più di qualsiasi risultato. È la conferma di un movimento che ha imparato a vincere, ma anche a rinnovarsi, puntando su organizzazione, visione, esplorazione e coraggio. Alla base l'Italia domina in Europa e nel mondo a livello di club e poi il traino dei successi della Nazionale italiana chiude il cerchio. I numeri poi lo dimostrano. Ai Mondiali 2025 nelle Filippine, vinti appunto dall’Italia di Ferdinando De Giorgi, ben 55 atleti di SuperLega erano in campo, e 10 allenatori italiani sono stati protagonisti. Una colonizzazione sportiva positiva, fatta di talento, metodo e passione. Il trionfo mondiale, il quinto della storia azzurra, ha acceso un entusiasmo senza precedenti. Secondo una ricerca dell’Istituto Piepoli, oggi la pallavolo è lo sport in cui gli italiani si sentono più forti, indicato dal 37% degli intervistati, davanti a calcio e tennis. Il 72% dichiara di provare orgoglio per il titolo iridato, un sentimento che travalica le vittorie e restituisce alla pallavolo il ruolo di collante nazionale.