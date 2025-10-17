World Cup: la femminile azzurra affronta il Brasile in semifinale

FORT WAYNE (STATI UNITI)- Si è chiuso il girone della nazionale femminile di Pasquale D’Aniello impegnata nella World Cup di Sitting Volley a Fort Wayne (Indiana, Stati Uniti D’America). Nella notte italiana si sarebbe dovuto disputare l’ultimo match contro la Germania, che però è stato vinto a tavolino e dunque non si è giocato. Dato questo risultato, Bosio e compagne hanno terminato la pool con tre vittorie (USA, Olanda e Germania) e due sconfitte (Canada e Brasile); risultati che hanno permesso alle azzurre di ottenere il quarto posto in classifica generale e conquistare dunque l’accesso alla semifinale.