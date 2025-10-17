World Cup: la femminile azzurra affronta il Brasile in semifinale

FORT WAYNE (STATI UNITI)- Si è chiuso il girone della nazionale femminile di Pasquale D’Aniello impegnata nella World Cup di Sitting Volley a Fort Wayne (Indiana, Stati Uniti D’America). Nella notte italiana si sarebbe dovuto disputare l’ultimo match contro la Germania, che però è stato vinto a tavolino e dunque non si è giocato. Dato questo risultato, Bosio e compagne hanno terminato la pool con tre vittorie (USA, Olanda e Germania) e due sconfitte (Canada e Brasile); risultati che hanno permesso alle azzurre di ottenere il quarto posto in classifica generale e conquistare dunque l’accesso alla semifinale.
Le campionesse d’Europa in carica toneranno in campo questa sera, sempre alle ore 21.30, per affrontare il Brasile nel match valevole l’accesso alla finale del torneo internazionale. Il team nordamericano è già stato affrontato nella seconda uscita della manifestazione e il risultato aveva sorriso alle ragazze di coach Ban .
I RISULTATI DELLE AZZURRE NEL GIRONE
Italia-USA 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 25-17, 16-14)
Italia-Canada 1-3 (20-25, 25-19, 21-25, 24-26)
Italia-Brasile 0-3 (18-25, 21-25, 17-25)
Italia-Olanda 3-0 (25-13, 25-12, 25-23)
Italia-Germania 3-0 a tavolino
LA CLASSIFICA FINALE DEL GIRONE
Brasile 15, Usa 10, Canada 9, Italia 8, Germania 2, Olanda 1.
LE SEMIFINALI
17/10 ore 19.30: USA-Canada
17/10 ore 21.30: Brasile-Italia
*Orari di gioco italiani.
Si è conclusa la prima fase della World Cup 2025 per la nazionale maschile di sitting volley. Ieri sera al Plassman Athletic Center di Fort Weyne (Indiana, Stati Uniti) gli azzurri sono stati sconfitti 0-3 (12-25, 17-25, 11-25) dal Canada nella penultima uscita della manifestazione. Prestazione opaca quella di Federico Ripani e compagni contro la formazione nord americana, brava a controllare l’andamento dei parziali senza troppe difficoltà.
Ancora a secco di vittorie dunque la World Cup 2025 per gli azzurri che torneranno in campo questa sera alle ore 21.30 (orario italiano) contro l’India nella sfida valevole il tredicesimo e quattordicesimo posto. L’obiettivo sarà quello di cercare di chiudere la manifestazione con il primo successo.
Il tabellino
ITALIA-CANADA 0-3 (12-25, 17-25, 11-25)
ITALIA: Ignoto 4, Di Ielsi, Ripani 5, Crocetti 1, Nadai 3, Invernizzi 1, Mangiacapra (L). Dalpane, Dalmasso 1, Orsolini 1. N.e. Cornacchione, Cordioli. All. Marchesi.
CANADA: Foster 10, Buckingham 3, Tucker 9, Learoyd 11, Compton 10, Symonowocz 10, Bartholdy (L). Rebelo, Beaman, Brinnen. N.e. Daley, Aldrich, Bird, Laporte. All. Cora Reid.
Durata: 16', 19', 17' Tot: 52'
Italia: a 4, bs 6, mv 2, et 20.
Canada: a 15, bs 11, mv 5, et 24.
CALENDARIO E RISULTATI-
12 OTTOBRE
Italia-Kazakistan 0-3 (15-25, 23-25, 10-25)
13 OTTOBRE
Italia-Francia 2-3 (25-22, 14-25, 21-25, 25-23, 15-17)
14 OTTOBRE
Italia-Stati Uniti 0-3 (15-25, 14-25, 17-25)
Italia-Thailandia 1-3 (22-25, 17-25, 25-13, 23-25)
15 OTTOBRE
Italia-Polonia 0-3 (18-25, 9-25, 19-25)
17 OTTOBRE
Italia-Canada 0-3 (12-25, 17-25, 11-25)
*orari di gioco italiani