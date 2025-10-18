World Cup: l'Italia batte il Canada ed è sul podio

Bosio e compagne hanno messo sul parquet del Plassman Athletic Center di Turnstone una prestazione convincente, riuscendo a rimontare dopo il primo set perso. La manifestazione si chiude dunque, per le campionesse d’Europa in carica, con tre vittorie e due sconfitte nel girone, la sconfitta in semifinale e quest'ultimo successo nella finale 3°-4° posto.

Il tabellino-

ITALIA-CANADA 3-1 (24-26, 25-20, 25-13, 25-18)

ITALIA: Bellandi 4, Bosio 19, Ceccon 10, Battaglia 5, Cirelli 20, Ceccatelli 9, Biasi (L). N.e.: Barigelli, Desini, Sarzi Amadè, Moggio. All. D’Aniello.

CANADA: Lang 11, Skyrpan 2, Peters 17, Wright 7, Chisolm 8, Lepp 8, Wong (L). McCreesh 1, Dunn. N.e.: Coates, Neal. All. Ban.

Durata set: 23’, 22’, 19’, 21’. Tot: 85'

Italia: 8 a, 9 bs, 12 mv, 23 et

Canada: 7 a , 9 bs, 12 mv, 32 et

I RISULTATI DELLE AZZURRE NEL GIRONE-

Italia-USA 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 25-17, 16-14)

Italia-Canada 1-3 (20-25, 25-19, 21-25, 24-26)

Italia-Brasile 0-3 (18-25, 21-25, 17-25)

Italia-Olanda 3-0 (25-13, 25-12, 25-23)

Italia-Germania 3-0 a tavolino

I RISULTATI DELLE SEMIFINALI-

USA-Canada 3-0 (25-17, 25-14, 25-22)

Brasile-Italia 3-0 (25-14, 25-15, 25-7)

Finale 3° e 4° posto

Italia-Canada 3-1 (24-26, 25-20, 25-13, 25-18)