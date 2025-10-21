Trentino mondiale anche senza Lavia: Michieletto in campo

TORINO - Trento riparte con uno scudetto in più e un Daniele Lavia in meno. E l’attesa per lo schiaciattore, infortunatosi questa estate in Nazionale, potrebbe andare oltre novembre ,come era stato immaginato subito dopo lo stop. Questa sera i campioni d’Italia fanno visita a Cisterna, ore 20 con diretta Rai Sport. L’Itas ha confermato dieci quattordicesimi della rosa della precedente stagione ma, al tempo stesso, presenta qualche interessante novità. In panchina è arrivato Marcelo Mendez e poi dei tre attaccanti titolari che sono anche ex di Cisterna: l’opposto Faure e lo schiacciatore Ramon, che hanno vissuto le ultime due stagioni proprio nel Lazio. E lo spagnolo sostituirà nello sestetto titolare l’infortunato Lavia. «Sappiamo che ci attende un primo impegno in trasferta non semplice – così Marcelo Mendez, alla prima ufficiale sulla panchina di Trentino Volley -. Cisterna è una squadra che in casa offre sempre la sua versione migliore e vorrà sicuramente debuttare con una bella prestazione di fronte al proprio pubblico. Sono convinto che potremo offrire una bella prova, soprattutto se riusciremo a mettere subito la giusta aggressività in tutti i fondamentali che portano punti: battuta, attacco e muro».