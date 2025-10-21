Trentino mondiale anche senza Lavia: Michieletto in campo

TORINO - Trento riparte con uno scudetto in più e un Daniele Lavia in meno. E l’attesa per lo schiaciattore, infortunatosi questa estate in Nazionale, potrebbe andare oltre novembre ,come era stato immaginato subito dopo lo stop. Questa sera i campioni d’Italia fanno visita a Cisterna, ore 20 con diretta Rai Sport. L’Itas ha confermato dieci quattordicesimi della rosa della precedente stagione ma, al tempo stesso, presenta qualche interessante novità. In panchina è arrivato Marcelo Mendez e poi dei tre attaccanti titolari che sono anche ex di Cisterna: l’opposto Faure e lo schiacciatore Ramon, che hanno vissuto le ultime due stagioni proprio nel Lazio. E lo spagnolo sostituirà nello sestetto titolare l’infortunato Lavia. «Sappiamo che ci attende un primo impegno in trasferta non semplice – così Marcelo Mendez, alla prima ufficiale sulla panchina di Trentino Volley -. Cisterna è una squadra che in casa offre sempre la sua versione migliore e vorrà sicuramente debuttare con una bella prestazione di fronte al proprio pubblico. Sono convinto che potremo offrire una bella prova, soprattutto se riusciremo a mettere subito la giusta aggressività in tutti i fondamentali che portano punti: battuta, attacco e muro».
Come sta Cisterna
L’Itas porterà in panchina anche il giovane schiacciatore classe 2007 Giani, già sceso in campo nel quadrangolare di Montichiari di otto giorni fa, per dare respiro alla coppia titolare di posto 4. Cisterna arriva a questo appuntamento con una squadra rivoluzionata. Dopo aver conquistato l’accesso ai playoff Scudetto portando sino a gara 4 dei quarti proprio l’Itas Trentino poi Campione d’Italia, la Società pontina ha cambiato guida tecnica. Partiti Baranowicz, Pace, Nedeljkovic, Ramon e Faure, il nuovo allenatore Daniele Morato (ex Porto Viro e Bergamo in A2, all’esordio assoluto in SuperLega) ha puntato su giovani di belle speranze come il regista Fanizza (promosso titolare dopo un anno di apprendistato), gli opposti Guzzo e Barotto. Una scommessa che potrebbe dare nuove soddisfazioni alla società laziale.
Monza-Perugia, super sfida
L’altra sfida di giornata riguarda Perugia di scena a Monza, alle 20.30. La squadra umbra lo scorso hanno si è aggiudicata la Supercoppa e la Champions League. L’obiettivo di quest’anno è tornare ad essere protagonista anche nella corsa per lo scudetto. Con innesti mirati e un gioco consolidato Perugia resta tra le squadre da battere. Tanti gli ex: da una parte giocano Thomas Beretta e Jan Zimmermann, dall’altra Donovan Dzavoronok, Marco Gaggini e Oleh Plotnytskyi. Monza riparte con la voglia di mettersi alle spalle una stagione vissuta sul filo del rasoio, ma anche con la soddisfazione di aver giocato i quarti di finale di Champions League, proprio contro la Sir Susa Scai. Il tecnico Massimo Eccheli: «Contro i campioni d’Europa sarà una gara molto impegnativa per noi, l’obiettivo è farla diventare altrettanto difficile per loro».