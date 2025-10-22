Tuttosport.com

"Egonu è il motore della nuova Milano"

Bonati e il successo in Supercoppa del Vero Volley: "Questa vittoria ci ripaga di tutte le finali perse"
Diego De Ponti
1 min
Egonu
"Egonu è il motore della nuova Milano"© GALBIATI-RUBIN

TORINO - Un vento nuovo soffia sull’A1 femminile. Sabato scorso la Numia Vero Volley Milano ha rotto l’incantesimo e ha vinto la finale di Supercoppa, battendo la corazzata Conegliano. Era dal 2019 che l’Imoco non perdeva la finale per un titolo. Tra le vittime anche Milano sconfitta in 11 finali. Sabato qualcosa è cambiato grazie a una formazione coraggiosa, figlia di un’estate di addii e cambiamenti, che ha trovato in Paola Egonu

