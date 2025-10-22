Tuttosport.com

Lucky Lucchetta prrotagonista del fumetto “Oltre la rete, verso le stelle”

Sarà distribuita con il numero di ottobre di Zio Paperone l'iniziativa editoriale realizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con ESA (European Space Agency) e IRIDE, il programma satellitare europeo
LucchettaFipavZio Paperone
ROMA- “Oltre la rete, verso le stelle” il fumetto che invita a sognare, a scoprire, a giocare, realizzato dalla Fipav in collaborazione in collaborazione con ESA (European Space Agency) e IRIDE, il programma satellitare europeo,  in edicola con il numero di ottobre di Zio Paperone.

Il protagonista dell’avventura è Andrea Lucchetta, campione del Mondo con la Nazionale e uno degli ideatori del Volley S3, che accompagna i piccoli lettori in un viaggio dove sport e scienza si incontrano, unendo il gioco, l’immaginazione e la scoperta. L’obiettivo è quello di raccontare, con il linguaggio semplice e immediato del fumetto, i valori condivisi tra pallavolo e ricerca spaziale: il gioco di squadra, la curiosità, la capacità di andare oltre i propri limiti e guardare sempre più in alto.

Questa iniziativa si inserisce nel percorso congiunto tra FIPAV, ESA e IRIDE, che attraverso il Volley S3 portano la pallavolo e i suoi valori sui campi di tutta Italia. Un progetto educativo e inclusivo che coinvolge ogni anno migliaia di bambini e bambine.

 

