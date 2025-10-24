Marshall l’highlander per i sogni di Catania: "Mio padre è stato bronzo olimpico, io giocavo a baseball"

Si scrive Leonel Marshall , si legge highlander! Quarantasei anni e non sentirli: per lo schiacciatore cubano (199 cm) tredici stagioni tra A1 e A2, è vicino ai seimila punti, ma di fermarsi non vuol saperne e continua a volare e a schiacciare. Lo ha fatto anche lunedì con la Sviluppo Sud Catania (A2), nel match perso (2-3) contro Banca Macerata Fisiomed, con 9 punti a referto. In Italia sbarcò 27 anni fa, iniziando a stupire a Livorno (A2) per quell’elevazione eccezionale. In A1 subito dopo: nel 2004 a Piacenza – otto stagioni in più riprese - col maestro Velasco in panca e per compagni tra gli altri Grbic , Zlatanov , Meoni e Rosalba , si presenta con 530 punti totali. Il tempo di una Cev vinta a Roma, ed il ritorno nel 2009 a Piacenza, scudetto e Supercoppa, con Lorenzetti in panchina. Giramondo con titoli vinti tra Turchia, Cina, Portogallo e Libia, quindi dal 2022 il ritorno in Italia per un triennale ad Ortona, con promozione in A2 ed ora a Catania per vincere ancora. Leonel, qual è il segreto per giocare a 46 anni ancora a questi livelli? «Fisicamente sto bene, la molla è che mi diverto ancora a stare coi compagni e ho voglia di allenarmi. Quando non ce l’avrò più smetterò. E poi il mare, da isolano vederlo vicino mi dà tanta energia, anche se da 20 anni vivo nella bella Piacenza e vedo soltanto il Po però non recrimino nulla».

"Giocare sì ma non fino a 50 anni"

L’ex azzurro Giulio Belletti (giocò a Mosca 1980) in campo fino a 62 anni; il suo team manager a Catania, Piero D’Angelo, nel 2018 a 54 anni giocò in A2. Non è che vuole superarli? «No, sinceramente mi piace giocare, ma non fino a 50 anni, non credo». Fin dall’arrivo a Livorno impressionava il suo salto vicino ai due metri: ma come si fa? «Questione di genetica: mio padre, oggi 71enne e bronzo olimpico con la Nazionale cubana, saltava tanto, l’ho ereditato da lui, anche il nome. È il mio idolo: da piccolo facevo baseball, nel volley sono entrato per caso e lo ringrazio perché non mi ha mai forzato nelle scelte. Ahimè non l’ho visto giocare perché ero piccolo, ma dai video ho capito che era un grandissimo atleta». Dopo Ortona ha intrapreso, a Catania, l’ennesima avventura affascinante. Obiettivi? «Crescere in ogni partita come gruppo, perché siamo quasi tutti nuovi. C’è ambizione e non ci poniamo traguardi, però sempre umili e i risultati arriveranno. Sarà poi il campo a darci le risposte, per non creare false aspettative e rimanere delusi».

"Velasco? Intelligente, empatico..."

La piazza di Catania, scudettata Paoletti nel ’78, ha fame di A1… «Sicuramente, anche perché il presidente Carbone è molto ambizioso e per gli sforzi che ha fatto merita di vedere i sogni realizzati. Tutti però vogliono vincere: dovremo essere uniti e non subire infortuni. Per noi giocatori vincere è la cosa più bella, ma senza sbandierarlo perché sembreremmo arroganti». Dall’Olio, Serniotti, Giuliani, Travica tra gli allenatori e poi Velasco. I ricordi? «Velasco è intelligente, empatico, trova sempre il modo giusto per dire le cose e i risultati arrivano. Mi ha cambiato ruolo, ero opposto in Nazionale, gli manifestai perplessità e lui convinto: «Con te schiacciatore arriveremo in finale e sarai uno dei migliori». Detto fatto, si avverò tutto, perdendo però quella finale contro una fortissima Sisley. Poi a Piacenza mi sono rifatto con scudetto e Supercoppa, con due gruppi splendidi e tanti amici veri come Meoni, Zlatanov, Bravo e tutti gli altri».