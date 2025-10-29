Reazione Monviso: "Con Novara per alzare l'asticella"

Turno infrasettimanale di Serie A1 Tigotà e derby piemontese pronto a regalare volley spettacolo. Questa sera alle 20.30 (diretta VBTV) anche al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte si accende la 6a giornata di andata, con la Wash4Green Monviso Volley che sfida l’Igor Gorgonzola Novara, seconda in classifica e desiderosa di rialzarsi dopo lo stop interno contro Conegliano. Due squadre, nonostante tutto, in salute e con percorsi diversi. Monviso arriva dal successo di Firenze, un 3-2 che ha regalato fiducia e il quinto punto stagionale. Una vittoria che ha il sapore della svolta, e che ha avuto in Anna Dodson una delle grandi protagoniste: 16 punti, il 73% in attacco e 4 muri vincenti. Numeri da top player per la centrale che l’Italia sta continuando ad apprezzare dopo il campionato di alto livello disputato lo scorso anno con Cuneo. “Abbiamo avuto un inizio complicato - racconta Dodson - con alcune sconfitte pesanti e l’infortunio della nostra palleggiatrice Battistoni . Ma sono molto orgogliosa della resilienza della squadra e di come siamo riuscite a reagire. Contro Firenze si è visto il lavoro fatto nelle ultime settimane.”

"Ogni partita è una prova"

L’americana, nata ad Hagerstown e cresciuta sportivamente tra Colorado e California, rappresenta al meglio lo spirito del nuovo Monviso tra entusiasmo, disciplina e ambizione: “Ogni partita è una prova - prosegue - e questa vittoria ci ha dato fiducia. Dà valore agli sforzi che stiamo facendo e una spinta migliore per affrontare con più energia i prossimi impegni.” Oggi, però, il livello si alza. Novara arriva a Villafranca Piemonte con 11 punti in classifica, tre in meno rispetto alle formazioni di testa Conegliano e Scandicci, e con l’intento di riscattare la sconfitta subita proprio contro le venete. Coach Bernardi può contare su un organico profondo, un mix di talento e fisicità, e su un gruppo che ha già mostrato qualità e carattere nei primi turni. Dodson lo sa bene: “Sarà un bel confronto. Daremo il massimo, sapendo che affrontiamo una delle squadre più forti del campionato. Non sarà una gara facile, ma ci servirà per capire fin dove possiamo arrivare e quanto siamo cresciute.”

"Novara ad altissimo livello"

Per Monviso sarà una serata da vivere tutta d’un fiato, davanti al pubblico del Pala Bus Company contro una big della Serie A1 che chiede spazio: “Novara ha tante giocatrici di altissimo livello - osserva Dodson - e per noi sarà fondamentale non solo attaccare bene, ma anche difendere con intelligenza, saper leggere il gioco e fare gli aggiustamenti più opportuni. È lì che si decide una partita.” Fuori dal campo, Anna si è già innamorata del territorio dominato dal Re di Pietra: “Mi piace molto Pinerolo, tutti sono stati accoglienti e gentili. Sono nata ad Hagerstown, nello stato del Maryland, poi per gli impegni scolastici mi sono trasferita in Colorado giocando prima nel Rocky Mountain HS e successivamente alla University of California, a Los Angeles facendo esperienza in NCAA Division I. Porto con me i colori del Grand Canyon, ma ora qui in Italia, tra le montagne del Monviso sento un po’ la stessa energia di casa. È un posto speciale, e sono grata per l’opportunità di giocare in Serie A1 e in questa squadra con compagne straordinarie.”

Monviso e Novara contro per la settima volta

Sarà la settima sfida nella massima serie tra Monviso e Novara con le azzurre sempre vittoriose, mentre l’unico punto conquisto dalla Wash4Green risale al primo incrocio contro l’Igor Gorgonzola, sempre al Pala Bus Company il 26 ottobre 2022 con il match terminato 2-3 a favore della Igor. La squadra di Marchiaro, che ritroverà per la prima volta Cambi da ex, è prima nella speciale classifica degli ace realizzati (32). Affascinante, infine, la sfida a muro tra le americane Dodson da una parte e Igiede dall’altra, divise da un solo punto nella classifica delle top blockers: 12-11. In testa c’è Kurtagic di Milano (19).