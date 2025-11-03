Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Verona, una prova di forza  

Trento si arrende al servizio di Keita: otto gli ace e 26 punti realizzati. Positivo anche l’opposto Darlan, per i campioni d’Italia secondo ko di fila
Diego De Ponti
1 min
Verona, una prova di forza  

Verona sempre più in alto. La squadra veneta batte Trento e conferma di essere la più in forma di questo avvio di campionato. Una sqyuadra giovane e ben concepita che sta facendo grandi progressi, dopo il gioco anche nella capacità di capitalizzarlo. Trento, invece, incassa la seconda sconfitta di fila in un match al vertice. Il derby dell’Adige questa volta si carica di significati nuovi oltre al confronto tra due squadre che si co

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte