A Formia torna ad allenarsi la nazionale di sitting

FORMIA (LATINA)- Torna al lavoro, agli ordini del tecnico Marcello Marchesi, la nazionale di sitting maschile che dopo il 12° posto conquistato alla World Cup si ritroverà nel Centro di Preparazione Olimpica di Formia per uno stage che si svolgerà dal 13 al 16 novembre. Convocati 13 atleti che lavoreranno in vista dei prossimi impegni e per fornire ai tecnici azzurri le indicazioni necessarie sulla crescita collettiva e dei singoli.
Questi i tredici atleti convocati:
Pier Giacomo Babboni (Cagliari Volleyball); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Francesco Maria Cerulo, Michele Emanuele Di Ielsi, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli); Cristiano Crocetti (Scuola di Pall. Fermana); Tommaso Cuoghi, Davide Dalpane, Emmanuval Eugin (F.I.P.A.V.); Stefano Orsolini (Fiano Romano); Francesco Re (Volley 2001 Garlasco); Salvatore Striano (ASD Vesuvio Oplonti Volley).
Lo staff:
Marcello Marchesi (Primo Allenatore), Angela Galli (Secondo Allenatore), Mauro Guicciardi (Medico), Antonella Iemma (Fisioterapista), Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico), Matteo De Robertis (Team Manager).