Campionati Europei 2026: ufficializzato il calendario

ROMA-La CEV ha ufficializzato il calendario dei prossimi Campionati Europei maschili e femminili.
Maschile-
La rassegna continentale maschile è in programma dal 10 al 26 settembre 2026 e co-organizzata, come noto, da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Dopo il sorteggio per la composizione dei gironi, andato in scena sabato 4 ottobre al Castello Svevo di Bari, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno dunque scoperto il programma completo della prima fase del torneo. Dopo la gara d’esordio contro la Svezia, match del 10 settembre a Piazza del Plebiscito a Napoli, i campioni del Mondo in carica, affronteranno successivamente le restanti quattro sfide della Pool A al PalaPanini di Modena. Simone Giannelli e compagni affronteranno in ordine Grecia (11 settembre, ore 21.05), Slovacchia (13 settembre, ore 21.05), Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e Slovenia (17 settembre, ore 21.05). Al Palavela di Torino di disputeranno successivamente ottavi finale in programma il 20 e 21 settembre e i quarti che si giocheranno il 23 settembre, mentre l’Arena Santa Giulia di Milano, sarà la location che ospiterà semifinali (25 settembre) e finali (26 settembre).
POOL A: Italia, Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia.
IL CALENDARIO DELLA PRIMA FASE (POOL A)
10 settembre (Piazza del Plebiscito, Napoli)
Ore 21.05: Italia-Svezia
11 settembre (PalaPanini, Modena)
Ore 16: Repubblica Ceca-Grecia
Ore 21: Slovacchia-Slovenia
12 settembre (PalaPanini, Modena)
Ore 16: Svezia-Repubblica Ceca
Ore 21.05: Italia-Grecia
13 settembre (PalaPanini, Modena)
Ore 16: Slovenia-Svezia
Ore 21.05: Italia-Slovacchia
14 settembre (PalaPanini, Modena)
Ore 16: Slovacchia-Repubblica Ceca
Ore 21.05: Slovenia-Grecia
15 settembre (PalaPanini, Modena)
Ore 16: Grecia-Svezia
Ore 21.05: Italia-Repubblica Ceca
16 settembre (PalaPanini, Modena)
Ore 16: Svezia-Slovacchia
Ore 21: Repubblica Ceca-Slovenia
17 settembre (PalaPanini, Modena)
Ore 16: Slovacchia-Grecia
Ore 21.05: Italia-Slovenia
Fase eliminazione diretta
Ottavi di finale
19 e 20 settembre (Sofia)
EF5: B1 vs D4
EF8: D2 vs B3
EF6: D1 vs D3
EF7: B2 vs D3
20 e 21 settembre (Torino)
EF1: A1 vs C4
EF4: C2 vs A3
EF2: C1 vs A4
EF3: A2 vs C3
Quarti di finale
22 settembre (Sofia)
QF3: vincente EF5 vs EF8
QF4: vincente EF6 vs EF7
23 settembre (Torino)
QF1: vincente EF1 vs EF4
QF2: vincente EF2 vs EF3
Semifinali
25 settembre (Milano)
SF1: vincente QF1 vs QF4
SF2: vincente QF2 vs QF3
Finali
26 settembre (Milano)
Finale 3°-4° posto
Finale 1°-2° posto
Femminile-
L’Italia femminile, invece, inserita nella Pool D, disputerà tutte le partite del girone a Goteborg (Svezia). Il debutto è fissato per il 21 agosto, quando Anna Danesi e compagne affronteranno la Croazia (ore 16). Il giorno successivo, 22 agosto, sarà la volta della seconda sfida contro il Montenegro (ore 15), mentre il 23 agosto le azzurre di Velasco torneranno in campo per il confronto con le padrone di casa della Svezia (ore 18). Dopo un giorno di pausa, l’Italia riprenderà il proprio cammino il 25 agosto contro la Slovacchia (ore 16), prima di chiudere la fase a gironi con la sfida contro la Francia, in programma il 26 agosto alle ore 16.
Gli altri tre raggruppamenti sono in programma in Turchia (pool A), Repubblica Ceca (pool B) e Azerbaijan (pool C). La fase a eliminazione diretta si disputerà in Repubblica Ceca e Turchia, quest’ultima ospiterà anche semifinali e finali.
POOL D: Italia, Svezia, Montenegro, Francia, Slovacchia, Croazia
IL CALENDARIO DELLA PRIMA FASE (POOL D)
21 agosto (Goteborg, Svezia)
Ore 13: Francia-Slovacchia
Ore 16: Croazia-Italia
Ore 19: Svezia-Montenegro
22 agosto (Goteborg, Svezia)
Ore 15: Italia-Montenegro
Ore 18: Slovacchia-Svezia
23 agosto (Goteborg, Svezia)
Ore 15: Francia-Croazia
Ore 18: Svezia-Italia
24 agosto (Goteborg, Svezia)
Ore 16: Croazia-Slovacchia
Ore 19: Montenegro-Francia
25 agosto (Goteborg, Svezia)
Ore 16: Italia-Slovacchia
Ore 19: Svezia-Croazia
26 agosto (Goteborg, Svezia)
Ore 16: Francia-Italia
Ore 19: Slovacchia-Montenegro
27 agosto (Goteborg, Svezia)
Ore 16: Croazia-Montenegro
Ore 19: Svezia-Francia
Fase eliminazione diretta
Ottavi di finale
30 e 31 agosto (Brno, Repubblica Ceca)
EF5: B1 vs D4
EF8: D2 vs B3
EF6: D1 vs B4
EF7: B2 vs D3
31 agosto e 1° settembre (Istanbul, Turchia)
EF1: A1 vs C4
EF4: C2 vs A3
EF2: C1 vs A4
EF3: A2 vs C3
Quarti di finale
2 settembre (Brno, Repubblica Ceca)
QF3: vincente EF5 vs EF8
QF4: vincente EF6 vs EF7
3 settembre (Istanbul, Turchia)
QF1: vincente EF1 vs EF4
QF2: vincente EF2 vs EF3
Semifinali
5 settembre (Istanbul, Turchia)
SF1: vincente QF1 vs QF4
SF2: vincente QF2 vs QF3
Finali
6 settembre (Istanbul, Turchia)
Finale 3°-4° posto
Finale 1°-2° posto