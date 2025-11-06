Campionati Europei 2026: ufficializzato il calendario

Maschile-

La rassegna continentale maschile è in programma dal 10 al 26 settembre 2026 e co-organizzata, come noto, da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Dopo il sorteggio per la composizione dei gironi, andato in scena sabato 4 ottobre al Castello Svevo di Bari, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno dunque scoperto il programma completo della prima fase del torneo. Dopo la gara d’esordio contro la Svezia, match del 10 settembre a Piazza del Plebiscito a Napoli, i campioni del Mondo in carica, affronteranno successivamente le restanti quattro sfide della Pool A al PalaPanini di Modena. Simone Giannelli e compagni affronteranno in ordine Grecia (11 settembre, ore 21.05), Slovacchia (13 settembre, ore 21.05), Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e Slovenia (17 settembre, ore 21.05). Al Palavela di Torino di disputeranno successivamente ottavi finale in programma il 20 e 21 settembre e i quarti che si giocheranno il 23 settembre, mentre l’Arena Santa Giulia di Milano, sarà la location che ospiterà semifinali (25 settembre) e finali (26 settembre).

POOL A: Italia, Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia.

IL CALENDARIO DELLA PRIMA FASE (POOL A)

10 settembre (Piazza del Plebiscito, Napoli)

Ore 21.05: Italia-Svezia

11 settembre (PalaPanini, Modena)

Ore 16: Repubblica Ceca-Grecia

Ore 21: Slovacchia-Slovenia

12 settembre (PalaPanini, Modena)

Ore 16: Svezia-Repubblica Ceca

Ore 21.05: Italia-Grecia

13 settembre (PalaPanini, Modena)

Ore 16: Slovenia-Svezia

Ore 21.05: Italia-Slovacchia

14 settembre (PalaPanini, Modena)

Ore 16: Slovacchia-Repubblica Ceca

Ore 21.05: Slovenia-Grecia

15 settembre (PalaPanini, Modena)

Ore 16: Grecia-Svezia

Ore 21.05: Italia-Repubblica Ceca

16 settembre (PalaPanini, Modena)

Ore 16: Svezia-Slovacchia

Ore 21: Repubblica Ceca-Slovenia

17 settembre (PalaPanini, Modena)

Ore 16: Slovacchia-Grecia

Ore 21.05: Italia-Slovenia

Fase eliminazione diretta

Ottavi di finale

19 e 20 settembre (Sofia)

EF5: B1 vs D4

EF8: D2 vs B3

EF6: D1 vs D3

EF7: B2 vs D3

20 e 21 settembre (Torino)

EF1: A1 vs C4

EF4: C2 vs A3

EF2: C1 vs A4

EF3: A2 vs C3

Quarti di finale

22 settembre (Sofia)

QF3: vincente EF5 vs EF8

QF4: vincente EF6 vs EF7

23 settembre (Torino)

QF1: vincente EF1 vs EF4

QF2: vincente EF2 vs EF3

Semifinali

25 settembre (Milano)

SF1: vincente QF1 vs QF4

SF2: vincente QF2 vs QF3

Finali

26 settembre (Milano)

Finale 3°-4° posto

Finale 1°-2° posto

Femminile-

L’Italia femminile, invece, inserita nella Pool D, disputerà tutte le partite del girone a Goteborg (Svezia). Il debutto è fissato per il 21 agosto, quando Anna Danesi e compagne affronteranno la Croazia (ore 16). Il giorno successivo, 22 agosto, sarà la volta della seconda sfida contro il Montenegro (ore 15), mentre il 23 agosto le azzurre di Velasco torneranno in campo per il confronto con le padrone di casa della Svezia (ore 18). Dopo un giorno di pausa, l’Italia riprenderà il proprio cammino il 25 agosto contro la Slovacchia (ore 16), prima di chiudere la fase a gironi con la sfida contro la Francia, in programma il 26 agosto alle ore 16.

Gli altri tre raggruppamenti sono in programma in Turchia (pool A), Repubblica Ceca (pool B) e Azerbaijan (pool C). La fase a eliminazione diretta si disputerà in Repubblica Ceca e Turchia, quest’ultima ospiterà anche semifinali e finali.

POOL D: Italia, Svezia, Montenegro, Francia, Slovacchia, Croazia

IL CALENDARIO DELLA PRIMA FASE (POOL D)

21 agosto (Goteborg, Svezia)

Ore 13: Francia-Slovacchia

Ore 16: Croazia-Italia

Ore 19: Svezia-Montenegro

22 agosto (Goteborg, Svezia)

Ore 15: Italia-Montenegro

Ore 18: Slovacchia-Svezia

23 agosto (Goteborg, Svezia)

Ore 15: Francia-Croazia

Ore 18: Svezia-Italia

24 agosto (Goteborg, Svezia)

Ore 16: Croazia-Slovacchia

Ore 19: Montenegro-Francia

25 agosto (Goteborg, Svezia)

Ore 16: Italia-Slovacchia

Ore 19: Svezia-Croazia

26 agosto (Goteborg, Svezia)

Ore 16: Francia-Italia

Ore 19: Slovacchia-Montenegro

27 agosto (Goteborg, Svezia)

Ore 16: Croazia-Montenegro

Ore 19: Svezia-Francia

Fase eliminazione diretta

Ottavi di finale

30 e 31 agosto (Brno, Repubblica Ceca)

EF5: B1 vs D4

EF8: D2 vs B3

EF6: D1 vs B4

EF7: B2 vs D3

31 agosto e 1° settembre (Istanbul, Turchia)

EF1: A1 vs C4

EF4: C2 vs A3

EF2: C1 vs A4

EF3: A2 vs C3

Quarti di finale

2 settembre (Brno, Repubblica Ceca)

QF3: vincente EF5 vs EF8

QF4: vincente EF6 vs EF7

3 settembre (Istanbul, Turchia)

QF1: vincente EF1 vs EF4

QF2: vincente EF2 vs EF3

Semifinali

5 settembre (Istanbul, Turchia)

SF1: vincente QF1 vs QF4

SF2: vincente QF2 vs QF3

Finali

6 settembre (Istanbul, Turchia)

Finale 3°-4° posto

Finale 1°-2° posto

