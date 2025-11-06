Nola e Fermana si giocano la Supercoppa di Sitting Volley

Le due squadre infatti si sono affrontate in tutte le ultime finali per i titoli italiani e a trionfare è sempre stata la formazione campana allenata da Guido Pasciari; in Supercoppa Italiana a Petrignano D’Assisi (PG), in Coppa Italia a Collecchio (PR) e in Campionato Italiano a Pomigliano D’Arco (NA). La formazione marchigiana di Lorenzo Giacobbi cercherà dunque di riscattarsi per alzare al cielo la prima Supercoppa della sua storia e per negare la quarta consecutiva agli avversari, padroni di casa, di Nola.

Saranno presenti in questa sfida anche cinque atleti azzurri che hanno preso parte all’ultimo torneo internazionale disputato dalla Nazionale a Fort Wayne (Indiana, Stati Uniti D’America).

I ROSTER DELLE SQUADRE

I Santi Ortopedie Nola

Pasquale Vecchione, Francesco Meo, Vittorio Pasciari, Sergio Ignoto, Andrea Santaniello, Alfredo Diana, Guido Pasciari, Victor Palazzolo, Giuseppe Mautone, Robert Kertesz, Francesco Maria Cerulo, Giancarlo Quinto, Salvatore Striano, Paolo Mangiacapra. All. Guido Pasciari.

Scuola di Pallavolo Fermana

Christian Casturà, Marco Di Ruscio, Andrei Sebastian Nedelcu, Riccardo Scendoni, Enrico Rossi, Federico Ripani, Sergio Veranzoni, Luca Vallasciani, Cristiano Crocetti, Alessandro Postacchini, Michele Del Rosso, Jacopo Manamini Pozzi. All. Lorenzo Giacobbi.