La Supercoppa di Sitting Volley è ancora di Nola

Niente rivincita, dunque, per la formazione gialloblu marchigiana allenata da Lorenzo Giacobbi che, dopo la sconfitta in finale di Campionato Italiano è costretta ad arrendersi un’altra volta alla forza della squadra che negli ultimi anni sta letteralmente dominando nel sitting volley tricolore. Una partita, quella di oggi, molto equilibrata in tutti i parziali ma che, nei momenti chiave, ha sempre visto emergere la formazione di casa.

Presenti al PalaMerliano di Nola, per assistere alla finale, anche il CT della nazionale maschile di sitting volley Marcello Marchesi e il secondo allenatore Angela Galli. Da segnalare infine la presenza, alla cerimonia di premiazione, del consigliere federale Luigi Saetta, del vice presidente del CR FIPAV Campania Felice Vecchione e del sindaco di Nola Andrea Ruggiero.

La cronaca della partita

I Santi Ortopedie Nola – Scuola di Pallavolo Fermana 3-0 (26-24, 25-20, 25-22)

Il primo set è molto equilibrato e vede grande determinazione in entrambe le formazioni. Dopo il 4-4 iniziale, la parità si protrae fino al 17-17; qui Nola prova l’allungo decisivo, si porta sul 23-20 e conquista, in seguito, il doppio set point sul 24-22. Fermo annulla entrambe le palle set e pareggia i conti, ma non può nulla sui due punti successivi con l’attacco in rete di Venanzoni che regala ai campani il 26-24 finale.

Il secondo parziale segue le orme del primo. Equilibrio è la parola d’ordine per tutta la prima metà (6-6, 10-10, 14-14), fino a quando la compagine allenata da Guido Pasciari trova il +3 decisivo, sul 18-15 prima e sul 23-20 dopo. I ragazzi di coach Giacobbi non riescono a ricucire lo strappo e cedono con il punteggio di 25-20.

Nella terza frazione I Santi Ortopedie Nola parte subito forte, conquista un considerevole vantaggio sugli avversari e non lo molla più. La compagine marchigiana prova, sul finale, a raggiungere i Campioni d’Italia in carica che però non si scompongono e chiudono sul 25-22 grazie a un muro di Robert Kertesz.

Albo d'oro Supercoppa

Anno Città 1° posto 2° posto 2022 Pomigliano d'Arco (NA) Nola Città dei Gigli Gioco Parma 2023 Nola (NA) Nola Città dei Gigli Cedacri GiocoParmaVCCesena 2024 Petrignano d'Assisi (PG) I Santi Ortopedie Nola Scuola di Pallavolo Fermana 2025 Nola (NA) I Santi Ortopedie Nola Scuola di Pallavolo Fermana

IL ROSTER CAMPIONE

I Santi Ortopedie Nola

Pasquale Vecchione, Francesco Meo, Vittorio Pasciari, Sergio Ignoto, Andrea Santaniello, Alfredo Diana, Guido Pasciari, Victor Palazzolo, Giuseppe Mautone, Robert Kertesz, Francesco Maria Cerulo, Giancarlo Quinto, Salvatore Striano, Paolo Mangiacapra. All. Guido Pasciari.