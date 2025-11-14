Romanò: "Gelo, pasta e giacconi caldi. Vi racconto la mia Russia"

TORINO - La Casa Russia è accogliente, ma per le strade fa tanto freddo. Yuri Romanò , due volte campione del mondo con la Nazionale azzurra, sta imparando a conoscere il Paese dove è approdato quest’anno per giocare con il Fakel Novy Urengoy , squadra della città siberiana, con base a Mosca. Yuri è qui con ha portato la moglie e insieme la figlia e stanno affrontando questa avventura. Romanò, qual è stato l’impatto? “Direi positivo, un po’ traumatico solo per la lingua, nel senso che è difficile, stiamo cercando di impararla un po’, però l’inglese è poco praticato, quindi a volte capirsi è difficile. Questo è lo scoglio principale. Come vita familiare stiamo ritrovando la nostra quotidianità. La bambina va all’asilo, mia moglie ha iniziato ad andare in palestra, quindi riusciamo a fare tutto quello che già facevamo in Italia. Io invece devo abituarmi ai tanti viaggi, perché ogni due o tre giorni sono in aereo. Dalle due alle cinque ore di volo. Si atterra, il giorno dopo si gioca, e si riparte. Ma in campo mi sento abbastanza bene, quindi non mi sta influenzando più di tanto”.

"In Russia senza pregiudizi"

Come avete organizzato la vostra vita a Mosca? “Abitiamo presso Mosca. La casa è vicina a quella dell’altro straniero, lo statunitense Micah Ma’a, così quando abbiamo voglia di fare qualcosa insieme è più facile. Prima di partire abbiamo evitato di ascoltare troppe cose, di farci troppi pregiudizi. Qui è tutto normale. Anche a livello di cibo nei supermercati troviamo tutto come in Italia. C’è un gran freddo e si sente. Per proteggerci negli spostamenti ci hanno dato una giacca che è incredibile, bellissima, e non senti niente. I russi stanno sempre molto attenti al freddo. Tutti ci raccomandano di portare sempre il cappello. Anche quando a noi sembrerebbe che non ce ne sia bisogno. Mia moglie è rimasta qualche giorno da sola con la bambina, quindi all’inizio è stato difficile. Adesso è molto meglio. Ha conosciuto una ragazza russa che la sta aiutando, anche a conoscere i posti. Ogni tanto si vede con lei, poi si trova bene con la moglie di Ma’a. Ora la bambina va all’asilo tutti i giorni, dalla mattina fino alle 5 di pomeriggio. È un asilo russo, però si diverte, si trova bene, quindi questa è la cosa che ci fa stare meglio”.

"Ecco cosa mi manca dell'Italia"

Com’è il campionato russo? “È diverso, nel senso che è molto più fisico, perché fisicamente i russi mediamente sono giganti. È meno tecnico. Si viaggia, si gioca. La conseguenza è un po’ meno lavoro sulla tecnica. Ho trovato un altro mondo, in tutti i sensi. E vivo questa esperienza come un percorso di crescita dal punto di vista umano, ma anche sul piano tecnico”. Qual è il livello delle squadre dopo anni di esclusione dalle coppe europee? “Le squadre top hanno sicuramente il livello per competere in Champions League, poi non so se sarebbero già in grado di vincerla. Però se la giocherebbero”. Quanto le manca l’Italia? “Abbastanza. Mancano un po’ le abitudini, più che altro gli amici. Ci manca la possibilità di uscire alla sera con gli amici. Qui vivamo nel nostro piccolo mondo”.

"Non ho molte aspettative"

Come è iniziato il campionato per voi? “Malino. La squadra è molto giovane e mentalmente ci manca qualcosa. Il talento c’è, bisogna lavorare su tanti aspetti. Ma siamo frenati dalla lingua. Io sto studiando, ma è dura. Però dobbiamo essere in grado di capirci di più con tra compagni. E i russi non parlano inglese. Quando io e Ma’a faremo questo salto di qualità nella comunicazione tutto andrà meglio”. Rispetto alla SuperLega il ritmo è meno frenetico? “No, è peggio. Siamo 16 squadre e spesso abbiamo il turno infrasettimanale. Poi c’è una coppa che abbiamo giocato fino a questa settimana. Il ritmo è abbastanza tosto. La Superlega, se non hai le coppe, è relax”. Segue la SuperLega? “Vedo i risultati più che altro. Ho chiamato Daniele Lavia quando ho saputo del nuovo intervento. Spero che con la seconda operazione torni al meglio. Ora mi concentro sull’Inter, anche se gli orari non aiutano”. Le sue aspettative?“Ho scelto di non farmene troppe. Quindi, tutto sommato, sono stato sorpreso positivamente da quello che ho trovato qui”.