Volley femminile, Herbots è stellare: Novara fa il colpo, Egonu protagonista con 31 punti

Il record è caduto ancora prima del primo servizio. L’Unipol Forum di Assago, trasformato per una notte nella capitale del volley femminile, ha tagliato quota 12.667 spettatori, polverizzando il primato stabilito un anno fa nello stesso palazzetto. Milano–Conegliano aveva acceso la miccia nel 2024 (12.626), Milano–Novara l’ha fatta esplodere. Quella del Forum di Assago tra Numia Milano e Igor Gorgonzola Novara non è stata una partita qualunque di questa 10ª giornata di A1 Tigotà. È stato un esperimento unico nel suo genere, racchiuso nel claim "2gether": due squadre che per una sera hanno diviso tutto: dagli incassi, spazi pubblicitari, mascotte, fino al ticketing, per moltiplicare la festa. Sul campo, ha vinto l'Igor Gorgonzola Novara dopo cinque set tirati (20-25, 25-27, 25-17, 25-17, 11-15) e 125' di gioco, con Herbots che gira il set decisivo mentre nell'arco della partita è Egonu l'autentica protagonista della sfida con 31 punti, impreziositi da 4 battute vincenti e 2 muri. Giganteggia a muro la centrale di Novara, Bonifacio (4 block), mentre il libero di Milano, Fersino, ha ricevuto con l'88% di efficienza (66% perfetta).
Kurtagic sposta gli equilibri
Prestazione di livello per Lanier (15), Piva (13) per Milano, mentre per Novara, Herbots, Ishikawa e Baijens fanno 13 a testa. Le ragazze di Bernardi nel primo set infilano un parziale di 7-0 con Numia avanti 20-18 e conquistano la prima frazione 20-25. Ai vantaggi si prendono la seconda frazione (25-27), per poi subire il ritorno prepotente di Milano con la regista Bosio sugli scudi. L'ingresso di Kurtagic al centro sposta gli equilibri, migliora la correlazione muro-difesa e le lombarde vincono terzo e quarto set con un doppio 25-17. Nel set corto la spunta poi Novara (11-15) che conquista due punti d'oro. Bella la sfida a muro tra le due squadre (11-11), Milano più cinica al servizio (7-1).
Pallavolo 4º sport più praticato
Un evento di successo e portata mondiale che per come è stato organizzato da Numia e Igor Gorgonzola, nel dettaglio, ha posto l'accento sul boom del volley femminile in Italia che non solo vive il classico momento d'oro ma, meglio ancora, lo sta ridisegnando. Con 356.759 tesserati, la pallavolo è oggi il quarto sport più praticato del Paese, spinta da un boom che attraversa le scuole, i centri sportivi, le famiglie. Nel complesso un +61mila rispetto al periodo pre-Covid, e +6,1% rispetto al 2023 mentre il segmento femminile che comprende la fascia di età 6-16 anni si attesta a 188.475 unità (+2700 rispetto al 2023).