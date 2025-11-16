Volley femminile, Herbots è stellare: Novara fa il colpo, Egonu protagonista con 31 punti

Il record è caduto ancora prima del primo servizio. L’Unipol Forum di Assago, trasformato per una notte nella capitale del volley femminile, ha tagliato quota 12.667 spettatori, polverizzando il primato stabilito un anno fa nello stesso palazzetto. Milano–Conegliano aveva acceso la miccia nel 2024 (12.626), Milano–Novara l’ha fatta esplodere. Quella del Forum di Assago tra Numia Milano e Igor Gorgonzola Novara non è stata una partita qualunque di questa 10ª giornata di A1 Tigotà. È stato un esperimento unico nel suo genere, racchiuso nel claim "2gether": due squadre che per una sera hanno diviso tutto: dagli incassi, spazi pubblicitari, mascotte, fino al ticketing, per moltiplicare la festa. Sul campo, ha vinto l'Igor Gorgonzola Novara dopo cinque set tirati (20-25, 25-27, 25-17, 25-17, 11-15) e 125' di gioco, con Herbots che gira il set decisivo mentre nell'arco della partita è Egonu l'autentica protagonista della sfida con 31 punti, impreziositi da 4 battute vincenti e 2 muri. Giganteggia a muro la centrale di Novara, Bonifacio (4 block), mentre il libero di Milano, Fersino, ha ricevuto con l'88% di efficienza (66% perfetta).