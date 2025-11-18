Giannelli suona la carica: "Perugia, testa alta. Il livello si è alzato"  

L’esame più difficile arriva ora. La sconfitta di Perugia, contro la scalpitante Verona, apre uno scenario nuovo : passato il modello della squadra che “ammazza” la stagione regolare, ora si è tornati ad un campionato a più voci, lo chiameremo corale, dove le grandi sono più allineate che in passato e le piccole non stanno a guardare. Prova ne siano i risultati delle settimane scorse. Perugia si è portata in testa, ma ha perso anche lei, Civitanova ha fermato Verona, ma poi è stata fermata da Piacenza, Trento sta elaborando il trauma, e il cambio di prospettiva, indotto dal grave infortunio di Daniele Lavia . I playoff sono sempre stati e resteranno un’altra storia. Ora però la sfida diventa quella, per tutte e non solo per Perugia, di saper assorbire ogni stop che verrà e ripartire subito più forte. Non è poi così semplice, come dimostra la storia degli ultimi anni. Anche quella di Perugia.

Analisi e lavoro di recupero

Per questo il lavoro del tecnico Angelo Lorenzetti consisterà nel fare un lavoro di recupero, che non può che partire da una lucida analisi di quanto è avvenuto domenica, in casa, contro i veneti: «È stata una sfida lunga, quindi serve un giudizio complessivo. Non va bene, perché la sconfitta non va mai bene, però va bene perché altrimenti pensiamo di essere già qualcosa che ancora non siamo. I ragazzi sono stati attenti tanto; nei due set che abbiamo perso non è che c’era da gestire meglio il gioco, due situazioni ci hanno appesantito, poi nell’altro set Verona forse ha pagato qualche problemino fisico che avevano anche loro, nel tie-break la battuta ha fatto un po’ la differenza. Nel complesso c’è da continuare a lavorare così, c’è ancora qualche scoria del gioco dello scorso anno che resiste, ci sta perché non è tanto tempo che stiamo insieme. Vogliamo eliminarla, non abbiamo tante cose su cui recriminare. Un po’ la battuta nel tie-break e quelle inesattezze del terzo set perché erano palle gestibili».

L'obiettivvo e il ruolo di Giannelli

L’obiettivo è tornare subito al massimo della concentrazione perché il campionato non dà tregua. Prova ne sia che il calendario propone subito la sfida con Trento alla BTS Arena. Un altro esame vero e l’attesa sale, dato che i biglietti sono già esauriti. Un segnale di quanto interesse ci sia oggi per le partite di SuperLega di alta quota. Interesse che nasce anche dall’equilibrio tra le squadre. Questa è la stagione dei tie-break, la definizione è di Simone Giannelli che affronta questa sfida nel doppio ruolo di capitano di Perugia e di testa pensante della pallavolo italiana: «Adesso dobbiamo recuperare un periodo “non buono” di allenamenti, siamo dentro e io l’ho detto che quest’anno è “l’anno dei tie-break”. Ne abbiamo vinti due e perso uno, se l’avessimo vinto non avremmo potuto fare i fenomeni. Adesso non dobbiamo abbassare la testa. Il livello si è alzato, lo sappiamo, l’ho spiegato. I ragazzi sono stati in campo con una buona mentalità. La continuità sarà una cosa non agevole da ottenere, però dobbiamo stare così e avanti».