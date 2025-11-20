Il cuore di Monviso non basta con Scandicci  

La Wash4Green Monviso ha anima e cuore, lotta e, sembra banale dirlo ma non era scontato dopo la debacle di domenica con Bergamo, ha anche un gioco efficace che, quando entra “in coppia”, per usare un termine motoristico, mette alla frustra i più forti. Sconfitta di misura, 3-1, per le torinesi contro la vice capolista Scandicci al “Pala BigMat” di Firenze nell’anticipo della 1ª giornata di ritorno di A1. Un ko che vale nulla per la classifica,