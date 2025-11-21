Trofeo delle Regioni e commissariamento del CR Emilia Romagna fra le decisioni del CF

FIRENZE- Firenze ha ospitato oggi la seduta del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallavolo al quale ha portato i saluto, a nome del Comune della città gigliata l’Assessora comunale allo Sport Letizia Perini. Numerose le delibere approvate nel corso della riunione.

Trofeo delle Regioni 2026 –

L’organizzazione del Trofeo delle Regioni AeQuilibrium Cup è affidata al Comitato Regionale Sicilia. L’evento si terrà a Catania dal 22 al 27 giugno 2026.

Bigmat finali nazionali giovanili 2026 –

Sono state deliberate le sedi delle BigMat Finali Nazionali Giovanili 2026, punto di riferimento dell'attività giovanile federale. Di seguito l'elenco.

UNDER 19 MASCHILE: Parma e Piacenza, 11-17 Maggio

UNDER 18 FEMMINILE: Offanengo (CR) e Cremona, 11-17 Maggio

UNDER 17 MASCHILE: Caorle (VE),18-24 Maggio

UNDER 16 FEMMINILE: Assisi (PE), 18-24 Maggio

UNDER 15 MASCHILE: Tricase (LE), 25-31 Maggio

UNDER 14 FEMMINILE: Agropoli (SA), 25-31 Maggio

UNDER 13 MASCHILE: Cecina (LI), 1-7 Giugno

Campionato Italiano di beach volley –

Il Consiglio Federale ha deliberato le quattro tappe gold del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2026.

19-21 giugno a Termoli (CB)

10-12 luglio a Marina di Modica (RG)

31 luglio - 2 agosto Coppa Italia a Montesilvano

4-6 settembre Finale Scudetto a Caorle

Celebrazioni 80 Anni Fipav –

Nel 2026 la FIPAV festeggerà il suo 80° anniversario, una ricorrenza importante che sarà celebrata con un programma di eventi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Le iniziative prenderanno avvio nelle città in cui la Federazione è nata e si è sviluppata, per poi estendersi progressivamente a tutte le regioni.

Accademia Federale –

Sono stati deliberati dei progetti portati avanti dal settore Accademia Federale, riguardanti: la formazione di dirigenti, comitati periferici e società di serie B; corsi formativi sul territorio con relatori i ct azzurri; l’avvio dell’attività formativa dedicata alle nazionali giovanili.

Comitato Regionale Emilia Romagna –

Preso atto delle dimissioni del presidente Franco Manuzzi e analizzata l’attuale situazione del Comitato Regionale Emilia Romagna, Il CF ne ha deliberato il commissariamento.

Assicurazione atleti alto livello –

Il Consiglio Federale ha dibattuto sul tema dell’assicurazione per gli atleti di alto livello che fanno parte delle nazionali azzurre seniores. È stato avviato un tavolo di confronto con entrambe le leghe, in maniera da approfondire quest’importante argomento e trovare la soluzione migliore.

Convenzione Invimit e Asset Puglia –

Dando seguito al progetto presentato lo scorso dicembre relativo alla realizzazione di nuove strutture per le società di base, il CF ha deliberato la stipula di una convenzione con Invimit SGR S.p.A., finalizzata alla realizzazione e alla gestione di impianti sportivi, inerenti progetti di rigenerazione urbana. La somma stanziata per tali progetti ammonta a 20 milioni di euro (10 milioni da parte di Fipav, 10 milioni dall’Ente).

Nello stesso ambito, sulla base della richiesta di ASSET Puglia, è stato stipulato un accordo di collaborazione per la progettazione e lo sviluppo del prototipo di impianto sportivo denominato 'Volley Box'.

Torneo Wevza U18 femminile –

Si disputerà a Foggia dal 5 all’11 gennaio 2026 il torneo Wevza di qualificazione al Campionato Europeo U18 femminile 2026.

Coppa Italia di sitting volley –

L’organizzazione della Coppa Italia maschile e femminile di sitting volley è stata affidata al CR Calabria. L’evento si terrà il week end del 6-7 dicembre 2026 a Siderno (RC).

Fondo trasferte disagiate –

È stato deliberato il fondo di sostegno per le trasferte disagiate della stagione 2025-2026, in favore delle società dei campionati di serie B maschile e B2 femminile.

Commissione Medica –

Il Consiglio Federale ha deliberato la costituzione della commissione medica, composta da: Sergio Cameli (Presidente), Fabio Fanton, Antonio Gianfelici, Marcello Martore, Flavio D’Ascenzi, Angelo De Carli, Gabriele Thiebat e Giuseppe Lomurno.