Mentalità Egonu: “Devi avere l’ossessione. Io mamma? Sì, ma chissà quando”

TORINO - Paola Egonu , campionessa olimpica e mondiale, è l’atleta dell’anno per la rivista GQ e si racconta a tutto tondo. Non solo la giocatrice più forte del mondo, lo dicono i risultati, ma anche una donna con la sua complessità, le sue aspettative e le sue prese di posizione. Il rapporto con la squadra è al centro dei suoi pensieri, perché è con le compagne azzurre che ha vissuto un biennio d’oro: «Io dipendo tantissimo dalla squadra, tutte lo facciamo, la pallavolo è un tipo di gioco in cui dipendiamo tantissimo le une dalle altre. E la cosa più importante è la fiducia che percepisco dalle giocatrici, dalle mie compagne di squadra e dal mio staff. Lì è dove posso sentirmi libera di rischiare e quindi di conseguenza tirare fuori quel 10% in più, quello che magari, senza la fiducia, non ci sarebbe. E, ai nostri livelli, se stai giocando una finale di un Campionato del Mondo, è proprio quel 10% a fare la differenza».

Le parole di Egonu

Il gioco di Paola è maturato grazie all’incontro con il ct Julio Velasco che le ha insegnato ad accettare i suoi errori e voltare subito pagina. Resta un’attenzione particolare alla ricerca della perfezione in campo: «La differenza a quei livelli la fa proprio quanto sei ossessionata. E io lo sono, sì. Se vuoi raggiungere veramente l’apice di quello che fai, devi essere quasi un folle». Una riflessione che apre uno squarcio sull’essere atleti di altissimo livello oggi e la sfida personale che comporta: «La vita dell’atleta è solitudine. Sei sempre sola. Nella vita dell’atleta non hai il tempo di fermarti, di piangere, di parlare. Appena c’è un problema devi reagire, andare oltre. Perché siamo abituate ad andare a una velocità molto più alta». E poi c’è il dopo che richiede una riflessione: «Non ci ho ancora pensato, però vorrei avere il coraggio di smettere nel momento giusto della mia carriera, per potermi costruire la vita dopo e non avere paura dell’incognito. Io sono una donna, e ho desideri di maternità. Ma ci sono nove mesi in cui devi stare ferma. Per me è un grandissimo conflitto».



