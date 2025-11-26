Novara dimostra che vale l’Europa: debutto positivo in Polonia

Novara brinda con una vittoria in trasferta per 1-3 , sul campo delle polacche del Budowlani Lodz , al suo ritorno in Champions League dopo due anni di assenza. L’avventura delle piemontesi nella massima rassegna continentale si era conclusa, infatti, nel 2023 a un passo dalle Superfinals. Da allora a rimpinguare la bacheca delle “zanzare” di coach Lorenzo Bernardi sono state le altre due coppe europee: Challenge Cup e Cev Cup. La scorsa estate, invece, era arrivata la wild card necessaria per ritornare sul palcoscenico più prestigioso. Contro una squadra che già in passato aveva incrociato le sue sorti con quelle del Novara (nell’edizione 2018-19 della Champions poi vinta propria dalle azzurre a Berlino), l’Igor ci ha messo un po’ a carburare, perdendo il primo set e dovendo, comunque, stringere i denti nel secondo e terzo parziale, prima di dilagare nel quarto set.

Alsmeier MVP, Tolok top-scorer

A livello individuale premiata come MVP la schiacciatrice Alsmeier (15 punti con 3 muri), tenuta in partenza a riposo e decisiva poi subentrando dalla panchina; top-scorer del match l’opposta Tolok, autrice di 25 punti. In doppia cifra anche capitan Bonifacio (11), con il libero De Nardi che ha chiuso con il 73% di ricezione positiva. Igor meno fallosa delle avversarie in tutti i fondamentali e più performante soprattutto con il cambio palla. Alle padrone di casa non è bastata la verve offensiva di Buterez, Storck e Planinsec. Dopo il 25-20 subito nel primo set, Novara ha trovato la quadratura a partire dal secondo, affidandosi con continuità ad Alsmeier. L’allungo è arrivato con Ishikawa, che ha concretizzato una grande difesa delle compagne, e poi con Baijens decisiva in battuta (16-21) e Tolok che ha chiuso in diagonale sul 19-25. Nel terzo set, il testa a testa si è rotto dopo il 17-17. Bernardi ha alternato i due liberi e Leonardi ha propiziato in difesa l’errore di Damaske (17-19), con Tolok che ha murato Buterez per il 17-21. Il Budowlani si è rifatto sotto (22-23) con Storck, ma un’invasione di Grabka è valsa il set-point (22-24) per le ospiti, sigillato al secondo tentativo da Alsmeier con un pallonetto (23-25). Operato il sorpasso, nel quarto set l’Igor è scappata sul 6-11 con il servizio di Herbots, poi gestendo il vantaggio fino al conclusivo 17-25.

Le parole di Bernardi e Alsmeier

"Era importante vincere con tre punti perché potrebbe essere stata già una partita decisiva per il secondo posto nel girone che è il nostro vero obiettivo - spiega Lorenzo Bernardi -. Non abbiamo approcciato correttamente la sfida, subendo troppo l’energia positiva dell’altra metà del campo. Dovremo riflettere su queste dinamiche pericolose. Poi, in realtà l’incontro è sempre stato nelle nostre mani. Vittoria meritata". "Questo successo ha davvero un bel sapore - aggiunge Lina Alsmeier - perché siamo partite nervose ma poi siamo rientrate alla grande. Abbiamo avuto qualche difficoltà in difesa, così abbiamo cercato di spingere di più in battuta e di alzare l’asticella. Sono orgogliosa di come la squadra ha reagito". Nell’altra partita del Girone B, successo del Fenerbahce, senza Alessia Orro infortunata, per 3-0 sul Benfica.

Il tabellino del match

Budowlani-Novara 1-3 (25-20, 19-25, 23-25, 17-25) BUDOWLANI LODZ: Honorio 1, Druzkowska 2, Lelonkiewicz, Wenerska ne, Planinsec 12, Buterez 19, Drosdowska (L) ne, Storck 19, Lysiak (L), Grabka 3, Siuda, Damaske 13, Milewska ne, Majkowska 2. All. Biernat

IGOR NOVARA: Cambi 1, Herbots 5, Squarcini, De Nardi (L), Leonardi (L), Alsmeier 15, Ishikawa 5, Mims, Bonifacio 11, Carraro, Baijens 9, Tolok 25, Costantini ne, Melli ne. All. Bernardi