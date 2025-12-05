Volley: su Dazn torna il Mondiale per club femminile

TORINO - L’atmosfera del grande volley internazionale continua a fare scintille su Dazn. Dal 9 al 14 dicembre, San Paolo, in Brasile, diventa il centro del mondo per il Mondiale per Club femminile 2025, il torneo che riunisce le squadre più competitive del panorama globale e che vedrà ancora una volta l’Italia protagonista con Prosecco Doc Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci. Per Conegliano è il momento di riaffacciarsi sul palcoscenico che, dodici mesi fa, l’ha incoronata campionessa del mondo. La formazione guidata da Daniele Santarelli arriva in Brasile forte di un ciclo vincente costruito nell’ultima stagione, capace di riunire in un'unica annata 5 trofei: Supercoppa, Mondiale per Club, Coppa Italia, Scudetto e Champions League. Il debutto delle venete è fissato per il 9 dicembre alle 17:30 contro l’Orlando Valkyries (telecronaca di Maria Pia Beltran), mentre il giorno successivo, alle 21:00, sarà la volta della sfida con lo Zamalek Sporting Club (raccontata da Orazio Accomando).

Antropova e Bosetti ruolo da leader

L’11 dicembre, alle 17:30, l’ultimo impegno del girone le metterà di fronte alle brasiliane del Dentil Praia Clube (ancora con Maria Pia Beltran), in un confronto che anticiperà il clima acceso delle finali. Dall’altro lato, Scandicci affronta il Mondiale con un’identità matura, costruita intorno all’efficacia offensiva di Ekaterina Antropova e alla solidità tecnica di Caterina Bosetti. Una squadra che negli ultimi anni ha saputo consolidare il proprio ruolo nel volley internazionale, spingendosi con continuità al livello delle grandi. Il 9 dicembre alle 21 affronterà lo Zhetsyu VC (con il commento di Fabrizio Monari) prima di ritrovare le altre padrone di casa nella notte tra il 10 e l’11 dicembre, quando alle 00:30 sarà in campo contro l’Osasco São Cristóvão Saúde (seguita da Lorenzo Castiglia). L’ultimo atto della loro fase a gironi arriverà l’11 dicembre alle 21, contro l’Alianza Lima, (sempre con Lorenzo Castiglia in postazione). La corsa al titolo entrerà poi nel vivo con le semifinali del 13 dicembre, alle 17 e alle 20:30, affidate rispettivamente a Lorenzo Castiglia e Roberto Rubiu, mentre il 14 dicembre definirà la classifica finale con la gara per il terzo posto alle 17 (ancora con il duo Castiglia-Rubiu) e la finalissima delle 20:30.