Svengono in campo e non respirano: Volley, a Catania tragedia sfiorata e 15 atlete in ospedale

La Procura di Catania ha aperto un fascicolo sull'intossicazione da monossido di carbonio respirato dopo una fuga di gas dall'impianto di riscaldamento dal palatenda comunale di Zafferana Etnea mente si stava disputando la partita di pallavolo femminile tra Zafferana Volley e Volley '96 Milazzo. Lo ha confermato all'ANSA il procuratore Francesco Curcio. L'inchiesta, senza indagati, ipotizza il reato di lesioni colpose. L'impianto di riscaldamento è stato sequestrato dai vigili del fuoco. Tra i punti da chiarire anche perché sia stato acceso nonostante, pare, non fosse stato ancora neppure collaudato. Per l'emissione di monossido di carbonio alcune giocatrici sono svenute sul posto, altre hanno accusato forti mal di testa e difficoltà nel respirare.