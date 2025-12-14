Scandicci storica, arriva il primo Mondiale per Club! Conegliano abdica nella finale tutta italiana

ll 2025 della pallavolo italiana si chiude con un altro trionfo mondiale. Dopo il successo sia maschile che femminile prima in Champions League (con Perugia e Conegliano ) e il trionfo Mondiale delle azzurre e degli azzurri, ora arriva anche il Mondiale per club femminile. In una finalissima inedita e tutta italiana giocata a San Paolo del Brasile, a festeggiare il titolo per la prima volta nella sua storia è la Savino Del Bene Scandicci capace di battere le fortissime rivali della Prosecco doc Imoco Conegliano costrette a cedere per 3-1 (30-28; 25-19; 21-25; 25-23) mancando il poker iridato dopo il torneo vinto anche lo scorso anno (in tutto tre i trionfi precedenti 2019, 2022, 2024).

La finale tutta italiana

Il titolo di squadra per club più forte del mondo resta così nel Bel Paese grazie all'inedita finale tricolore: questa volta il movimento veneto del volley deve chinarsi a quello fiorentino: a fare la differenza per Scandicci la forza e tenacia di Ekaterina Antropova (seconda miglior realizzatrice del torneo), Avery Skinner e Chiara Bosetti. Per la Prosecco doc Imoco non bastano le prodezze di alcune tra le giocatrici migliori al mondo nei rispettivi ruoli come Gabi, Isabelle Haak e Ting Zhu. Nel primo set partono forte le venete che volano avanti di cinque punti ma poi si fanno rimontare, sciupano 4 set point e cedono alle toscane 28-30. Nel secondo set Scandicci vola sulle ali dell'entusiasmo, mentre Conegliano non riesce a contenere l'attacco di Skinner e il secondo parziale si chiude a favore delle toscane 25-19. Nel terzo set le campionesse in carica hanno un sussulto d'orgoglio staccando Scandicci a metà di un set che viene chiuso con merito 25-21. Nel quarto parziale la Antropova sale in cattedra e lancia le sue compagne alla conquista del mondo che vincono un meritatissimo set vissuto sempre al comando e chiuso punto a punto 25-23. E così per la quinta volta nella storia del Mondiale femminile per club, il trofeo della squadra più forte del mondo sarà custodito da un team italiano. Merito di Scandicci capace di spezzare questa volta l'egemonia in Italia e fuori di Conegliano.