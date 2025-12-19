"In un volley a tutta forza  io preferisco il tocco delicato"

Il palleggiatore è il custode del tempo. Decide quando accelerare, quando aspettare, quando rischiare. Amir Tizi-Oualou, classe 2005, questo lo ha capito presto. Lo ha dimostrato prima in Ligue 1 e in questi ultimi due anni con la maglia della Francia giovanile e seniores e ora la conferma, in Italia, in SuperLega, anche nella sua prima stagione da titolare nella Valsa Group Modena, una delle piazze che più pesano nella storia della pallavolo. G