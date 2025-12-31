Tuttosport.com
Michieletto miglior giocatore 2025, Giannelli terzo: Italvolley padrona, un altro azzurro in top 10

Protagonista del trionfo nelle Filippine, l'attaccante di Trento ha preceduto un altro schiacciatore, Nikolov, e il capitano della nostra Nazionale
1 min
Michieletto miglior giocatore 2025, Giannelli terzo: Italvolley padrona, un altro azzurro in top 10

Alessandro Michieletto, protagonista con la maglia della Nazionale durante il 2025, contribuendo alla conquista dei Mondiali di volley nelle Filippine, è stato eletto miglior giocatore del 2025. A inserirlo in vetta alla classifica è stato il social team della testata nata da tempo da una partnership tra FIVB e CVC Capital Partners.

La Top 10

L’attaccante di Trento ha preceduto un altro schiacciatore, il bulgaro Aleksandar Nikolov, in forza a Civitanova. Al terzo posto Simone Giannelli, capitano della Nazionale. Alle spalle del palleggiatore di Perugia il centrale polacco Jakub Kochanowski, lo schiacciatore polacco Wilfredo Leon e il regista bulgaro Simeon Nikolov. In Top 10 un altro azzurro, il libero Fabio Balaso, settimo davanti al centrale bulgaro Aleks Grozdanov, allo sloveno Jan Kozamernik e al ceco Patrick Indra.

