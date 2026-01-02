La ricetta di Chieri: "Investire sul talento"

Il miglior Chieri di sempre non ha bisogno di proclami, perchè a parlare è la classifica. La Reale Mutua Fenera Chieri ha chiuso il girone d’andata al terzo posto, alle spalle soltanto delle corazzate Conegliano e Scandicci, firmando di fatto la miglior prima parte di stagione della sua storia in Serie A1. Un traguardo certificato anche dalla strepitosa qualificazione alla Final Four di Coppa Italia A1 Frecciarossa (Inalpi Arena di Torino,