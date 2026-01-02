Tuttosport.com
La ricetta di Chieri: "Investire sul talento"

Il ds Gallo celebra il miglior avvio nella storia della Reale Mutua Fenera: "Noi competitivi su tre fronti. Il nostro segreto è intuire il potenziale delle ragazze per anticipare le big sul mercato"
Piero Giannico
1 min
La ricetta di Chieri: "Investire sul talento"

Il miglior Chieri di sempre non ha bisogno di proclami, perchè a parlare è la classifica. La Reale Mutua Fenera Chieri ha chiuso il girone d’andata al terzo posto, alle spalle soltanto delle corazzate Conegliano e Scandicci, firmando di fatto la miglior prima parte di stagione della sua storia in Serie A1. Un traguardo certificato anche dalla strepitosa qualificazione alla Final Four di Coppa Italia A1 Frecciarossa (Inalpi Arena di Torino,

