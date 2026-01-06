Serniotti, la pallavolo da Torino al Giappone: "Stile più americano"

L’allenatore di pallavolo italiano con più partecipazioni in campionati esteri, 6 oltre a quello italiano, è un torinese, Roberto Serniotti, classe 1962, che dopo essersi “fatto le ossa” a Cuneo alla corte di Silvano Prandi dal 1992-93 al 1998-99 e una stagione da primo nel 1999-2000 ha deciso di avventurarsi in giro per il mondo, partendo dalla Grecia (Panathinaikos fino al 2002), passando per Francia (Tours dal 2003 al 2006 con la sto