Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Orioli si racconta: "Padova per crescere, l'Azzurro per sognare"

Il talento emergente tra SuperLega e speranze: "Quest’anno il tecnico mi ha dato fiducia, la salvezza è il primo obiettivo"
Piero Giannico
1 min
Orioli si racconta: "Padova per crescere, l'Azzurro per sognare"© FIORENZO GALBIATI

Non è più una sorpresa. Mattia Orioli è entrato definitivamente nel presente della SuperLega. Classe 2004, schiacciatore moderno per fisico, tecnica e personalità, il talento della Sonepar Padova ha firmato un’altra serata da protagonista nella vittoria per 3-2 contro Cisterna Volley, chiusa con 12 punti (con 3 aces), il 45% in attacco e il 44% di ricezione positiva. Lanciato giovanissimo a Ravenna da uno dei mostri sacri della panchina, Marco Bonit

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS