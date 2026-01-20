Orioli si racconta: "Padova per crescere, l'Azzurro per sognare"

Non è più una sorpresa. Mattia Orioli è entrato definitivamente nel presente della SuperLega. Classe 2004, schiacciatore moderno per fisico, tecnica e personalità, il talento della Sonepar Padova ha firmato un’altra serata da protagonista nella vittoria per 3-2 contro Cisterna Volley, chiusa con 12 punti (con 3 aces), il 45% in attacco e il 44% di ricezione positiva. Lanciato giovanissimo a Ravenna da uno dei mostri sacri della panchina, Marco Bonit