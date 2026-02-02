Nuova Lube, Nikolov è stellare: Verona ko

Nuova Civitanova, Verona accusa il colpo. I marchigiani sfatano il tabù della vittoria fuori casa, travolgono per 3-0 i gialloblù e mostrano un volto completamente nuovo con una prestazione energica e lucida in ogni situazione. Verona si blocca dopo il primo set e vede Perugia andare via in classifica. La Lube ha messo alla corda la squadra dei martelli Keita e Darlan, infilando un granello di sabbia negli ingranaggi che portano i rifornimenti ai due attaccanti.