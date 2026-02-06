Final Four Coppa Italia, Zlatanov alza l'asticella: "Che chance!"

Quattro squadre, quattro potenze del volley mondiale, un solo trofeo. Le Final Four della Del Monte Coppa Italia SuperLega accendono Bologna e restituiscono l’immagine più fedele possibile del campionato di oggi: domani il kickoff all'Unipol Arena con Gas Sales Bluenergy Piacenza contro Itas Trentino da una parte (ore 15.30, Rai Play e VBTV) e Sir Susa Scai Perugia contro Rana Verona dall'altra (ore 18, Rai Sport e VBTV). Sono le prime qu