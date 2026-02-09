Tuttosport.com
Verona è energia pura: la Coppa Italia è sua

Trento battuta, ma tiene testa alla Rana senza Michieletto. Primo trofeo per i veneti trascinati Darlan, Christenson è l’Mvp
Diego De Ponti
1 min
Verona è energia pura: la Coppa Italia è sua© -Agenzia Aldo Liverani Sas

La Coppa Italia è di Verona. Al secondo tentativo è arrivato il trofeo, il primo di una squadra che può aprire un ciclo. Ieri a Bologna, in una Unipol Arena Sold Out la Rana Verona ha battuto 3-0 l’itms Trentino encomiabile nella sua forza nel resistere ai guai che si sono succeduti in stagione. Verona invece chiude una due giorni da 3-0 che sancisce un verdetto categorico. Verona ora è pronta a giocarsela per tutto. Sabato ha battuto i campioni del mondo con

