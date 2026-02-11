Michieletto shock, lo stop si allunga: cosa è emerso dai nuovi accertamenti medici

Tempi più lunghi per rivedere Alessandro Michieletto in campo . Lo schiacciatore dell’Itas Trentino dovrà restare a riposo ancora a lungo. Ieri la società ha diramato un comunicato per fare chiarezza su quello che si paventava già, domenica scorsa a Bologna, in occasione della Final Four di Coppa Italia. Nel comunicato si legge: “ Gli ulteriori accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto, nelle ultime ore, lo schiacciatore Alessandro Michieletto hanno evidenziato una frattura da stress incompleta del peduncolo destro della quarta vertebra lombare. Il giocatore sta già seguendo un programma volto al recupero; nelle prossime settimane le sue condizioni verranno ulteriormente verificate, ma al momento non è possibile stabilire con esattezza la data del suo ritorno in campo ”. Trento da sempre pone al centro la salute dei propri giocatori ed eviterà forzature. Michieletto è fermo dal 24 gennaio, vigilia della partita con Perugia. Inizialmente si era parlato di un risentimento muscolare, venerdì scorso aveva provato a testare la possibilità di scendere in campo in coppa, però aveva dovuto rinunciare subito perché avvertiva dolore. Ai giornalisti aveva manifestato il suo rammarico: “ Peccato, sapevamo che sarebbe stata una cosa un po’ più lunga di un semplice affaticamento muscolare alla schiena, e ancora non so per quanto ne avrò. Vediamo come il mio corpo risponderà alle cure. Lo prendo come un periodo buono per far riposare un po’ la testa, oltre che rimettermi a posto fisicamente ”.

Ennesima tegola per Trentino Volley

Una frattura dovuta al sovraccarico funzionale per le tante sollecitazioni. Alessandro la scorsa stagione ha disputato più di 50 partite con il suo club e oltre 60 se si considera l’impegno con la Nazionale coronato dal bis mondiale. Di fratture da stress ne soffrono i podisti ai metatarsi, ad esempio, e i pallavolisti come Alessandro perché si inarcano molto. Per Trentino Volley è l’ennesima tegola in una stagione veramente complicata, partita con il grave infortunio occorso a Daniele Lavia. Guarire queste fratture da stress richiede tempi lunghi e riposo, evitando sollecitazioni sulla colonna vertebrale. Si può ipotizzare uno stop da 60 a 90 giorni. Un brutto colpo perché il mese di febbraio del Trentino Volley è densissimo. La squadra sarà chiamata a giocare ogni tre giorni. I giocatori sono in partenza per Lubiana, dove giocheranno il penultimo turno della fase a gironi di Champions. La prossima settimana Trento ospiterà lo Ziraat Ankara e in palio c’è il cammino nella fase ad eliminazione diretta. Impegni importanti anche in campionato. La partita più importante sarà quella a Piacenza del 22 febbraio che potrebbe decidere il terzo posto in classifica. E a fine mese è in programma la Supercoppa a Trieste. Michieletto sarà solo spettatore e Trento dovrà fare i miracoli.