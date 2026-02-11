Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

A Roma dal 20 febbraio la nazionale di sitting in stage

Agli ordini del CT Marchesi gli azzurri saranno in ritiro fino a domenica 22 per il quarto raduno  stagionale
1 min
sittingMarchesiacquacetosa
A Roma dal 20 febbraio la nazionale di sitting in stage

ROMA-Continua senza soste il lavoro della nazionale italiana maschile di Sitting Volley che, dopo il colleggiale congiunto on la nazionale polacca, svoltosi a Cuneo dal 5 al 8 febbraio, è pronta a riprendere gli allenamenti, stavolta presso il CPO Acquacetosa di Roma dove si svolgerà il quarto ritiro stagionale per i ragazzi del Direttore Tecnico Pasquale D’Aniello, che da venerdì 20 a domenica 22 febbraio sosterranno uno stage con il CT Marcello Marchesi.

GLI ATLETI CONVOCATI-

Enrico Ambrosetti (Volley Club Trieste); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Maria Francesco Cerulo, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli); Jacopo Invernizzi, Davide Dalpane (Volley 2001 Garlasco); Cristiano Crocetti (Scuola di Pallavolo Fermana); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Federico Fiorini (Cus Verona); Pier Giacomo Babboni, Alessandro Issi, Stefano Orsolini (A.S.D Fiano Romano).

LO STAFF-

Marcello Marchesi (Primo Allenatore), Angela Galli (Secondo Allenatore), Mauro Guicciardi (Medico), Antonella Iemma (Fisioterapista), Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico), Laura Baggi (Nutrizionista), Benedetta Biagi (Team Manager).  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pallavolo

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS